Oruç tuttuğu gün alkolmetrede alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu

Edinilen bilgilere göre olay, 29 Nisan Çarşamba günü akşam 22.00-23.00 saatleri arasında Haller Kavşağı’nda yaşandı. Burak Ergovan isimli sürücü, iftarını açtıktan sonra evinden işyerine gitmek için otomobiliyle yola koyuldu. Haller Kavşağı’nda polis çevirmesine denk gelen Ergovan’ın burada alkol ölçümü yapıldı. Alkol kullanmadığını söyleyen Ergovan, alkolmetre cihazında 0,53 promil alkollü çıktı. Bin 228 lira ceza yedikten sonra hemen kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne giden talihsiz sürücü, kan testinin negatif olduğunu gösteren bir rapor aldı. Ertesi gün raporlar ile birlikte ehliyetini almak için polise başvuran Ergovan, ehliyetine 6 ay el konulduğunu öğrendi. Talihsiz sürücü daha sonra cezanın iptal edilmesi ve ehliyetini geri alabilmek için Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu. Korona virüs (Covid-19) sürecinde otomobilinin eli ayağı olduğunu aktaran Ergovan, aracını kullanabilmek için ehliyetine bir an önce kavuşmak istiyor.

Korona salgını sürecinde otomobili olmadan ev ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Ergovan, "Bu pandemi döneminde işime gidiyorum, evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum ama bu durumda alamıyorum. Bin 228 lira para cezası var, 6 ay da ehliyetime el koyuldu. Bekliyorum ne yapacağım bilmiyorum. Yani durup dururken ehliyetim elimden gitti. Yani şöyle kritik dönemde, hiçbir şekilde arabamı kullanamıyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak alkolmetreye göre alkollü çıktığı gün oruçlu olduğunu söyleyen Burak Ergovan, durduk yere ehliyetinden olduğunu ifade etti. Bir an önce lehine bir karar verilmesini isteyen Ergovan, şunları söyledi;

"O gün de oruçluydum, her zaman orucumu tutuyorum. Alkol kullanan biri de değilim ama çok ilginç bir şekilde alkollü çıktım. Polis arkadaşlar makinanın kalibrasyonunun bozuk olabileceğini söylediler ama yapabilecekleri hiçbir şeylerinin olmadığını söylediler. Ben de buna çok şaşırdım. Yapacak bir şeyim yok. İsteğim, bir an önce bunun sonuçlanması. Yani aracımı kullanmam gerekiyor, işime gidiyorum. Bir an önce aracımı kullanmak istiyorum. Durup dururken ehliyetim elimden gitti."

(İHA)