Oruca nasıl niyet edilir? İşte oruç tutmak için okunacak dualar

İslam alemi Ramazan ayının başlamasıyla bir ay boyunca oruç tutacak ve dualar edecek. Oruç tutmak için öncelikle niyet edilmesi gerekmektedir. 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayacak olan gecede 2021'in ilk sahura kalkılacak. Peki, oruca nasıl niyet edilmesi gerekir? İşte, oruç tutarken okunacak dualar...

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun en önemli şartları arasında yer alır. Niyetsiz oruç sahih olmaz. Kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek gerekir. Oruç tutmak için sahura kalkılması da niyet yerine geçer.

Ramazan orucu, belli zamanlarda tutulmak üzere adanan oruçlarla nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batmasıyla ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki zamandır. Fakat imsak vaktinin ardından yapılacak niyetin geçerli olması adına bu vakit itibarıyla bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekmektedi. Aksi hâlde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.