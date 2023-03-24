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Oruçluyken baş ağrısı çekenler dikkat! İşte ramazanda ağrıdan kurtulmanın en etkili yöntemleri...

24.03.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazanda oruç tutan kişilerde beslenmek alışkanlıklarının değişmesi sebebiyle baş ağrısı görülebiliyor. Uzun süreli açlık ve sıvı tüketiminin yetersizliği kronik baş ağrısı sorunu yaşayanları etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Oruçluyken ilaç içmek de mümkün olmadığı için bu ağrılardan nasıl kurtulacaklarını merak edenler konuya dair araştırma yapıyor. Peki, oruçluyken artan baş ağrılarını geçirmek için ne yapmalı, hangi davranışlardan kaçınılmalı? İşte ayrıntılar...

Oruçluyken baş ağrısı çekenler dikkat! İşte ramazanda ağrıdan kurtulmanın en etkili yöntemleri...

Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. On bir ayın sultanı ramazan ayının ikinci gününde, ilk güne oranla daha az açlık sorunu çekildiği aşikar. Fakat uzun süre aç kalmak migren gibi mevcut kronik ağrıların artmasına neden olabiliyor. Yeterli su tüketimi, uyku ve aromatik yağlar gibi bazı yöntemlerle artan baş ağrılarından kurtulmak mümkün. İşte, oruçluyken baş ağrılarını geçirmek için yapılması gerekenler....

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RAMAZAN'DA BAŞ AĞRISINDAN ESER KALMAYACAK!

Günlük alışkanlıklarına dikkat eden kişiler ramazanda baş ağrısı ve migren sorunu ile kolayca baş edebilirler. Bu yöntemlerle zonklayıcı baş ağrısından kurtulmak mümkün.

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KALİTELİ UYKU ŞART

Bir kişinin günde ortalama 6-8 saat uyuması gerekir. Saatin altında uyumak hem gün içerisinde halsizliğe neden olur hem de açlık ve susuzuktan ötürü sinirli bir yapıya bürünmenize yol açar. Sık sık başı ağrıyan kişiler uykularını düzene sokmalıdırlar

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SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Yeterli miktrda su tüketmemek de sağlık açısından skaıncalıdır. Az su içmek dehidratasyon da denilen vücudun susuz kalması olayına sebep olur ve kişi bu sebeple baş ağrısı yaşamaya başlar. Ramazan ayı yaz dönemine denk geldiğinde havaların ısınmasından ötürü ciltte buharlaşma ve solunum yolu ile 500-700 mililitre arasında su kaybı yaşanır. İdrarla 1 litre su kaybı yaşandığı da baz alındığında bir bireyin günde en az 2-2.5 litre su tüketmeye dikkat etmesi gereklidir. Gün boyu suzsuz kalmamak için akşam iftar vaktinden sahur saatine kadar yeterli miktarda su tüketilmelidir.

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AROMATİK YAĞLAR BAŞ AĞRILARINI DİNDİRİR

Nane, lavanta gibi bazı aromatik yağların rahatlatıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Bu yağlar şakaklara sürülerek kullanılabilir. İsteyen kişiler, 1 kase kaynamış suya birkaç damla damlatıp buharını koklayarak da baş ağrısının önüne geçebilirler.

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BAŞIN TEPE BÖLGESİNE, ŞAKAKLARA VE ALNA SOĞUK SU TORBASI UYGULAYIN

Soğuk su torbası uygulaması da kronikleşen ve bitmek bilmeyen baş ağrılarını geçirmede etkili bir yöntemdir. Ancak bu uygulamadan önce kişinin genel vücut sıcaklığının normal olmasına dikkat edilmelidir.

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DİYAFRAMDAN NEFES ALMA

Ağızdan nefes alıp burundan vererek uygulanan doğru nefes egzersizlerinin baş ağrılarını azalttığı bilinmektedir.

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SOĞUK YA DA SICAK DUŞ ALMAYIN

Ilık bir duş hem bedeninizin rahatlatamasını sağlayacak hem de ağrılarınızın geçmesine yardımcı olacaktır.

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GIDA SEÇİMİNE SEÇİMİNE DİKKAT!

Açlık baş ağrısına neden olur. Gıda seçimine dikkat edilmelidir. Vücutta hızla şekere dönüşen beslinler ya da yoğun karbonhidrat içerenler de dahil diğer şekerli gıdalar hızlı ve yoğun bir insülin salgısına sebep olur ve yemekten yaklaşık 1-2 saat sonra kan şekerinin bir anda düşmesine yol açan hipoglisemi denen durumu tetikler. Hipoglisemi de baş ağrısını yol açar.

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Oruç baş ağrısı Ramazan iftar Sahur

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