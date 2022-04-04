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Oruçluyken diş fırçalamak, banyo yapmak, duş almak, öpüşmek, adet olmak orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler listesi!

04.04.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orucu bozan durumlar Ramazan'ın gelmesi ile birlikte çok sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Oruçluyken diş fırçalamak, banyo yapmak ve öpüşmek bozar mı? şeklindeki sorular yanıtlarını arıyor. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ile bazı konuların aydınlatılması bekleniyor. Bir ay boyunca tutulacak olan oruç her türlü olumsuz durumdan korunmak isteniyor. İşte oruçluyken orucu bozan bazı durumların listesi!

Oruçluyken diş fırçalamak, banyo yapmak, duş almak, öpüşmek, adet olmak orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler listesi!

Orucunu her türlü olumsuz durum ve düşünceden korumak isteyen kişiler, oruçluyken orucu bozan durumlara bilhassa dikkat ediyor. Oruçluyken yapılan bazı davranışlar tutulan orucu zedeleyebilir. Bu durumda vatandaşlar ne yapacaklarını araştırıyor. Orucu istemeden de bozan durumlar var mı yok mu merakla sorgulanıyor. İşte oruçluyken orucu bozan bazı durumlar!

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmaz aynı şekilde su kaçmadığı şekilde diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

ORUÇLUYKEN DUŞ ALINIR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu birinin yıkanması, orucuna zarar vermemektedir. Bu duruma örnek Hz. Aişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir. Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak koşuluyla oruçlu kişi yıkanabilir.

Bu nedenle oruçluyken duş alacak olan kişilerin su yutmamaya büyük önem vermesi gerekiyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemeyen kişilerinse duşlarını iftar sonrasında sahura kadar almaları daha uygun olur. Duş almanın gerektiği durumlarda ise su yutmamaya özen göstermek gerekiyor.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Bilerek yemek içmek orucu bozar. Unutarak yemek yiyen biri hatırladığı an ağzındaki yiyecekleri çıkarıp ağzını çalkalayarak oruca devam edebilir. Kan almak ve iğne yaptırmak orucu bozar. Mecburi halde böyle bir durum gerçekleşirse oruç kaza edilmelidir. Ancak oruçlu kişi kan verebilir.

Cinsel ilişki kapsamına giren durumlar da orucu bozmaktadır. Cinsel ilişkiye girmeden uyku hali dışında bilerek boşalmak da orucu bozan durumlar içerisinde yer alır. Herhangi bir dumanı bilerek içine çekmek de oruç kazası ve kefaret gerektirir. Dolayısıyla sigara ve nargile de orucu bozar. Duman istemeden genize kaçarsa oruç bozulmaz.

*Hangi durumlarda oruç bozulur hangilerinde bozulmaz. Tüm sorularınızın cevaplarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz...

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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