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Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? Oruçluyken lazer yaptırmak günah mı?

31.03.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan vaktinin gelmesiyle oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar, oruçluyken lazer epilasyonun yaptırılıp yaptırılmayacağını araştırıyor. Peki oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? Oruçluyken lazer yaptırmak günah mı? İşte ayrıntılar...

Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? Oruçluyken lazer yaptırmak günah mı?

Lazer epilasyon seansları devam eden vatandaşlar "Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı?", "Oruçluyken lazer yaptırmak günah mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Konuya ilişkin açıklama, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geldi. İşte merak edilenler...

Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? Oruçluyken lazer yaptırmak günah mı?

ORUÇLUYKEN LAZER EPİLASYON YAPILIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı lazer epilasyon hakkında vatandaşların akıllarındaki soru işaretlerini silecek türden açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

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