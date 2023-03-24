HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Orucu bozan durumlar nelerdir? Haram olan bir fiilin işlenmesi, oruca zarar verir mi?

Orucu bozan durumlar nelerdir? Haram olan bir fiilin işlenmesi, oruca zarar verir mi?

24.03.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı 23 Mart'ta başladı. Müslümanların ibadetle geçireceği bu hayırlı ayda orucu bozan şeylerin neler olduğu araştırılıyor. Din İşleri Kurulu sayfasında konuya ilişkin açıklayıcı ifadeler yer aldı. Peki orucu bozan durumlar nelerdir? Haram olan bir fiilin işlenmesi, oruca zarar verir mi? İşte orucu bozan durumlar...

Orucu bozan durumlar nelerdir? Haram olan bir fiilin işlenmesi, oruca zarar verir mi?

Orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Oruç nedeniyle, gün içinde yaşanılan dalgınlıkla bazen istemeden de olsa unutarak bir şeyler yenip içilebiliyor ya da yanlış davranışlarda bulunulabiliyor. Peki orucu bozan durumlar nelerdir? Haram olan bir fiilin işlenmesi, oruca zarar verir mi? Ayrıntılar haberimizde...

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

resized_d1e54-34cce175camiii

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

HARAM OLAN BİR FİİLİN İŞLENMESİ, ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8).

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-24T235244.135

Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den ABD insan hakları raporuna tepkiTürkiye'den ABD insan hakları raporuna tepki
Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!
Ahmet Özal'ın videosu sosyal medyada gündem olduAhmet Özal'ın videosu sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan oruç bozan şeyler orucu bozan durumlar

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen ittifak haberleri sonrası bir paylaşım da Muharrem İnce'den!

Peş peşe gelen ittifak haberleri sonrası bir paylaşım da Muharrem İnce'den!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Erdoğan tüm Türkiye'ye seslendi! 'Süreci başlatın...'

Erdoğan tüm Türkiye'ye seslendi! 'Süreci başlatın...'

Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması

Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması

Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi!

Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.