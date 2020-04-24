Orucu bozan durumlar nelerdir? İşte orucu bozan durumlarla ilgili merak ettikleriniz

Oruç bir ibadettir ve bazı kuralları vardır. Kimi zaman farklı durumlarda bu kuralların nasıl işlediğinden emin olunamayabilir. Bu durumda özellikle Ramazan ayında oruç tutanlar, orucu bozan durumlar nelerdir araştırıyorlar. Biz de sizin için Diyanet'in açıklamaları ile orucu bozan durumlar, orucu bozulan kişinin yapması gerekenler vb. bilgileri bir araya getirdik...

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru ve anlamı, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.

Temel olarak orucu bozan durumlar şunlardır:

Cinsel ilişkiye girmek. İstimnâ (masturbasyon/elle boşalmak). Yemek ve içmek. Yeme ve içme hükmünde olan şeyleri kullanmak. Hacamât gibi vücuttan kan aldırmak. Kasten kusmak. Kadından âdet veya loğusa kanının gelmesi.

Hem kaza, hem de kefareti gerektiren haller:

1- Gıda sayılabilecek şeyleri yemek, içmek, sigara, afyon gibi keyif veren maddeleri kullanmak, ağza giren yağmuru kasten yutmak, kar ve dolu gibi maddeleri bilerek yemek.

2- Cinsi münasebette bulunmak.