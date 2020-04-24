HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Orucu bozan durumlar nelerdir? İşte orucu bozan durumlarla ilgili merak ettikleriniz

Orucu bozan durumlar nelerdir? İşte orucu bozan durumlarla ilgili merak ettikleriniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 14:53 | Son Güncelleme

Ramazan ayında oruç tutulmaya başlandığında, günlük hayatın parçası olan bazı durumların oruç ile ilişkisi merak edilir. Orucu bozan durumlar ve haller araştırılarak kafalardaki soru işaretleri giderilmeye çalışılır. İşte Diyanet'in açıklamaları ile orucu bozan durumlar...

Orucu bozan durumlar nelerdir? İşte orucu bozan durumlarla ilgili merak ettikleriniz

Oruç bir ibadettir ve bazı kuralları vardır. Kimi zaman farklı durumlarda bu kuralların nasıl işlediğinden emin olunamayabilir. Bu durumda özellikle Ramazan ayında oruç tutanlar, orucu bozan durumlar nelerdir araştırıyorlar. Biz de sizin için Diyanet'in açıklamaları ile orucu bozan durumlar, orucu bozulan kişinin yapması gerekenler vb. bilgileri bir araya getirdik...

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru ve anlamı, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.

Temel olarak orucu bozan durumlar şunlardır:

  1. Cinsel ilişkiye girmek.
  2. İstimnâ (masturbasyon/elle boşalmak).
  3. Yemek ve içmek.
  4. Yeme ve içme hükmünde olan şeyleri kullanmak.
  5. Hacamât gibi vücuttan kan aldırmak.
  6. Kasten kusmak.
  7. Kadından âdet veya loğusa kanının gelmesi.

Hem kaza, hem de kefareti gerektiren haller:

1- Gıda sayılabilecek şeyleri yemek, içmek, sigara, afyon gibi keyif veren maddeleri kullanmak, ağza giren yağmuru kasten yutmak, kar ve dolu gibi maddeleri bilerek yemek.
2- Cinsi münasebette bulunmak.

Ramazanda Orucu Bozan Şeyler Nelerdir? Haberi ve Fotoğrafları Mynet'te

Sadece kaza etmeyi gerektiren haller:

1- Çiğ pirinç, hamur, un ve bir defada çok miktarda tuz yemek (az tuz yenirse kefaret gerekir).
2- Pamuk, kagit yemek, çakil, tas, toprak gibi maddeleri yutmak,
3- Makata veya mesaneye ilaç vermek, genize gidecek şekilde buruna ilaç damlatmak, kulağa yağ damlatmak
4- Ağıza alınan suyu veya ağıza giren yağmur, kar gibi maddeleri hata ile yutmak,
5- Unutarak bir şey yedikten sonra, orucunun bozulduğunu zannederek yeyip içmek,
6- İmsak vaktinin gelmediğini veya iftar zamanının geldiğini zannederek, yanılıp bir şey yemek,
7- Eşine dokunma, öpme suretiyle inzal olmak (boşalmak),
8- Kendi arzusu ile dışarıdaki sigara dumanını içine çekmek,
9- Kendi arzusu ile ağız dolusu kusmak,
10- Dişler arasında kalan nohut büyüklüğündeki kırıntıyı yutmak (daha küçük olan kırıntı orucu bozmaz),
11- Deri altına, kasa veya damara yapılan her türlü ilaç ve aşılar,
12- Sakız çiğneyip suyunu yutmak,
13- Ramazan orucu dışında kalan diğer oruçları kasten bozmak.

ORUCU BOZULAN KİŞİ NE YAPMALIDIR?

Orucu bozan durumlar ile ilgili ayetler

Allah Teâlâ, orucu bozan şeylerin esaslarını şu âyet-i kerîmede toplamıştır:
"Artık (Ramazan gecelerinde) onlarla (eşlerinizler) birleşin (cinsel ilişkiye girin) ve Allah'ın sizin için takdir ettiğini (evlat) isteyin.Sabahın aydınlığı, gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin ve için. Sonra da (güneşin batışı ile gecenin başlangıcı olan) akşama kadar orucu tamamlayın." ( Bakara Sûresi: 187 )

Allah Teâlâ bu âyet-i kerîmede orucu bozan şeylerin esaslarını zikretmiştir. Bunlar: Yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, orucu bozan diğer şeyleri sünnetinde açıklamıştır.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
3 aylık yavru köpeği vahşice öldüren kişi yakalandı3 aylık yavru köpeği vahşice öldüren kişi yakalandı
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
Orucu bozan durumlar ORUÇ

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul’da İBB’ye doğalgaz faturası tepkisi

İstanbul’da İBB’ye doğalgaz faturası tepkisi

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Diğer Haberler
Manisa'da dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldü

Manisa'da dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldü

3 aylık yavru köpeği vahşice öldüren kişi yakalandı

3 aylık yavru köpeği vahşice öldüren kişi yakalandı

18 yıl önce işlenen cinayeti koronavirüs temizliği ortaya çıkardı

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

Tunceli Valisi Sonel'den koronavirüs açıklaması

Koronavirüs vakası kalmamıştı! Vali'den flaş açıklama

Rusya'da doktor yoğun bakım ünitesini görüntüledi

Rusya'da doktor yoğun bakım ünitesini görüntüledi

Zonguldak iftar saati 2020: Zonguldak iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Zonguldak'ta iftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.