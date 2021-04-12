Orucu bozan durumlar nelerdir? Oruç hangi durumlarda bozulur?

Ramazan ayının gelmesi ile Müslüman vatandaşların oruç heyecanı başladı. Ramazan ayı 2021 senesinde 13 Nisan günü başlıyor ve 12 Mayıs tarihinde son buluyor. 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece ilk sahurunu gerçekleştirecek olan Müslümanlar, oruçlarının kabul olması için bazı detayları araştırıyor. Buna göre Ramazan ayında tutulan orucu bozan durumlar nelerdir? Her sene sorulan sorulardan biri olan “Sakız çiğnemek orucu bozar mı?” sorusunun cevabı da haberimizde.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet Başkanlığı, orucu etkileyen ve etkilemeyen diğer durumlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.