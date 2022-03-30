Orucu ne bozar? Oruç hangi durumlarda bozulur? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucu bozan durumlar vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile beraber çok sayıda soru sorulmaya devam ediliyor. Ramazan ayı boyunca tutulan oruç Müslümanlar için son derece önem arz etmektedir. Orucu bozan ve bozmayan durumlar vardır. Özellikle orucu bozan şeyler, durumlar araştırılıyor. İşte orucu bozan durumlara dair detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Unutarak Yemek İçmek: Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Oruçlu olduğu hatırladığı an hala yiyip içmeye devam ederse oruç bozulur.

Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde adet görmeyesi hali. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozmalıdır, temizlenince bu günün orucunu da kaza etmelidir.

Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek. Ağız ve burundan vücuda girip mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu nedenle, ağız kokusunu engellemek ve diş ağrısını gidermek amacı ile ağza sıkılan sprey veya herhangi ilaçlar yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz. Sakız içerisinde tükürükle çözülen maddelerin bulunmasından dolayı, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak zor olduğundan, bu tür sakız çiğnemek orucu bozar.

Sigara içmek orucu bozar ancak nikotin bandı orucu bozmaz.

Lokal anestezi yani sınırlı uyuşturma, orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel veya genel anestezide serum kullanıldığı için oruç bozulur.

Kulak damlası damlatılması veya kulağın yıkattırılması. Kulak ile boğaz arasında bir kanal var ancak kulak zarı bu kanalı tıkar, bu sebeple ilaç boğaza ulaşmaz. Bu durumda kulağa damlatılan ilaç ve yıkama esnasındaki su orucu bozmaz. Fakat kulak zarı delik ise, kulak damlası ve kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, ilacın ya da yıkama sırasında suyun mideye ulaşması halinde oruç bozulur.

Lavmanda iki farklı yöntem bulunur; birinci yöntem, kalın bağırsaklarda su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için, gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde verilen suyun bağırsakta kalması halinde oruç bozulur. İkinci yöntemde bağırsaklara tazyikli su verilip bekletilmeksizin bağırsakların hemen temizlenip bağırsaklara verilen su ile birlikte dışkının dışarıya atılmasıdır. Bu işlemde emilen su da çok az olduğu için oruç bozulmaz.

Diyaliz Uygulamalarında: Hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Ancak vücuda gıda içerikli sıvı verilen diyalizlerde oruç bozulur

Trombosit temini için kan vermek: Normal kan verme yöntemiyle trombosit alımında sadece kan vermek söz konusu olduğundan orucu bozulmaz. Vücuda kan ile birlikte serumda verildiği bu uygulama orucu bozar.

Oruçluysa kan vermek ve vücuda kan almak. Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

Merhem ve ilaçlı bant kullanmak. Bu işlem, yeme içme anlamına da gelmediğinden dolayı deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.

Diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması.

Denize girmek veya yıkanmak. Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz.

Diş fırçalamak. Boğaza su kaçırmadan ve yutmadan ağzı su ile çalkalayabilirsiniz.

Kişinin bile isteğe ağız dolusu kusması durumunda oruç bozulur.

