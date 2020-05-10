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Örümcek Adam 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam 3 ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 20:25 | Son Güncelleme

Örümcek Adam 3 filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dünyaca ünlü çizgi roman klasiği Örümcek Adam'ın maceralarını anlatan serinin 3. filmi, vizyona girdiği tarihte büyük ilgiyle izlenmişti. Örümcek Adam olan Peter Parker'ın suçlularla mücadelesi amansız şekilde sürüyor. Peki Örümcek Adam 3 filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Örümcek Adam 3 ne zaman çekildi?

Örümcek Adam 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam 3 ne zaman çekildi?

Fantastik ve macera türündeki Örümcek Adam 3 filmi bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve James Franco gibi usta isimlerin rol aldığı filmde Peter Parker nihayet Mary Jane'e (M.J.) duyduğu tutku ile süper kahramanlık görevleri arasındaki dengeyi kurmasını konu alıyor. Yönetmenliğini Sam Raimi'nin yaptığı ve 2007 yılında vizyona giren fantastik macera türündeki Örümcek Adam 3 hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

ÖRÜMCEK ADAM 3 KONUSU

Efsanevi Marvel Comics dizisine dayanan Örümcek Adam 3’te, Peter Parker nihayet Mary Jane’e (M.J.) duyduğu tutku ile süper kahramanlık görevleri arasındaki dengeyi kurar. Ancak, ufukta belirmeye başlayan bir fırtına vardır. Peter’ın Örümcek Adam kostümü birden bire değişip siyaha dönüşerek güçlerini pekiştirmeye başlayınca, Peter da değişmeye başlar. Kostümün etkisi altındaki Peter, kibirli ve kendine aşırı güvenli biri olur; en değer verdiği kişileri ihmal etmeye başlar. Bugüne dek en korkulan iki kötü kahraman Kumadam ve Venom benzersiz güçler edinip, intikam ateşiyle yanarken, Peter en büyük savaşını kendi içinde yapmaktadır. Örümcek Adam’ın onu o yapan, onu bir kahraman yapan özelliğini, yani şefkati yeniden keşfetmesi gerekecektir.

ÖRÜMCEK ADAM 3 OYUNCULARI

Tobey Maguire – Spider-Man / Peter Parker

Kirsten Dunst – Mary Jane Watson

James Franco – New Goblin / Harry Osborn

Thomas Haden Church – Sandman / Flint Marko

Topher Grace – Venom / Eddie Brock

Bryce Dallas Howard – Gwen Stacy

Rosemary Harris – May Parker

J.K. Simmons – J. Jonah Jameson

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