HABER

Örümcek Adam balmumu müzesinde yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

Örümcek Adam figürü balmumu müzesi Madame Tussauds’ta sergilenmeye başlandı.Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak oluşturulan ve kısa sürede dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından biri haline gelen Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenen özel bir lansmanla Madame Tussauds İstanbul’daki yerini aldı.

Örümcek Adam balmumu müzesinde yerini aldı

Örümcek Adam figürü balmumu müzesi Madame Tussauds’ta sergilenmeye başlandı.
Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak oluşturulan ve kısa sürede dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından biri haline gelen Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenen özel bir lansmanla Madame Tussauds İstanbul’daki yerini aldı. Rekreasyon uzmanı Musa Çinkılıç ve iple erişim sporcularının Spider-Man kostümleriyle Grand Pera Cercle d’Orient’in çatısından sarkarak, iplere bağlı olarak gerçekleştirecekleri gösteri de İstiklal Caddesi’nden geçenlere aksiyon dolu saatler yaşattı.
250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul’daki merkezinde yer alan figürlerine bir yenisini daha ekledi. 1962 yılında Marvel Comics tarafından bir çizgi karakter olarak oluşturulan Örümcek Adam (Spider-Man), Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmeye başlandı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılarEriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar
BM'den İdlib'e 18 TIR'lık yardımBM'den İdlib'e 18 TIR'lık yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

Olympos'taki cinayet gününü gözyaşları içinde anlattı

Dehşet gününü gözyaşları içinde anlattı

Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.