Örümcek adam bir anda Papa'nın önünü kesti! Şaşırtan anlar

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in haftalık konuşmasını dinlemeye gelen bir kişinin Örümcek Adam kostümü giymesi büyük ilgi topladı.
Konuşmanın ardından Papa'nın yanına giden Örümcek Adam, kendisi ile tokalaşarak ona çizgi film karakterinin maskesinden hediye etti.
Reuters, kostümün arkasındaki kişinin, kuzey İtalya'dan 27 yaşındaki Mattia Villardita olduğunu belirtti.
Hasta çocuklara yönelik çalışmalarından dolayı İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen yıl Villardita'yı ödüllendirmişti.
Villardita'nın bölgedeki hastanelere çizgi film kostümleriyle giderek çocukları eğlendirdiği biliniyor.
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