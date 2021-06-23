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  4. Örümcek adam bir anda Papa'nın önünü kesti! Şaşırtan anlar

Örümcek adam bir anda Papa'nın önünü kesti! Şaşırtan anlar

23.06.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in haftalık konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. Konuşmayı dinleyen Örümcek Adam meraklı gözler arasında Papa ile de tokalaşarak ona maskesinden hediye etti.

Örümcek adam bir anda Papa'nın önünü kesti! Şaşırtan anlar

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in haftalık konuşmasını dinlemeye gelen bir kişinin Örümcek Adam kostümü giymesi büyük ilgi topladı.

Konuşmanın ardından Papa'nın yanına giden Örümcek Adam, kendisi ile tokalaşarak ona çizgi film karakterinin maskesinden hediye etti.

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Reuters, kostümün arkasındaki kişinin, kuzey İtalya'dan 27 yaşındaki Mattia Villardita olduğunu belirtti.

Hasta çocuklara yönelik çalışmalarından dolayı İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen yıl Villardita'yı ödüllendirmişti.

Villardita'nın bölgedeki hastanelere çizgi film kostümleriyle giderek çocukları eğlendirdiği biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Papa İtalya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizde diyanet işleri başkanının önünü böyle kes bak neler oluyor..hosgoruluyuz ya :))

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