'Örümcek Adam da evden çalışıyor'

Marvel Sinematik Evreni’nin tüm Örümcek Adam filmlerinin yönetmeni Jon Watts, Instagram’da hayranların yaptığı bir parodi tasarımı yayınladı. Görselde Örümcek Adam, Tony Stark’ın onun için hazırladığı süper kostümden önceki kostümü içinde, masa başında çalışırken görünüyor. 38 yaşındaki yönetmen, görseli “Kendinize iyi bakın millet!” notuyla paylaştı.

Örümcek Adam’ın daha önceki filmleri Eve Dönüş (Homecoming) ve Evden Uzakta (Far From Home) başlıklarıyla uyumu nedeniyle hayranlar Evden Çalışma başlığına dikkat çekti. Marvel Sinematik Evreni’nin üçüncü Örümcek-Adam filminin resmi başlığı ise henüz açıklanmadı.



