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'Örümcek Adam da evden çalışıyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2020 22:51 | Son Güncelleme

Koronavirüsü pandemisi sonrası kendini eve kapatan isimler, sosyal medyadan çeşitli fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Yönetmen Jon Watts, sosyal medya hesabından Örümcek-Adam: Evden Çalışma adlı parodi bir fotoğraf paylaştı.

Marvel Sinematik Evreni’nin tüm Örümcek Adam filmlerinin yönetmeni Jon Watts, Instagram’da hayranların yaptığı bir parodi tasarımı yayınladı. Görselde Örümcek Adam, Tony Stark’ın onun için hazırladığı süper kostümden önceki kostümü içinde, masa başında çalışırken görünüyor. 38 yaşındaki yönetmen, görseli “Kendinize iyi bakın millet!” notuyla paylaştı.

Örümcek Adam’ın daha önceki filmleri Eve Dönüş (Homecoming) ve Evden Uzakta (Far From Home) başlıklarıyla uyumu nedeniyle hayranlar Evden Çalışma başlığına dikkat çekti. Marvel Sinematik Evreni’nin üçüncü Örümcek-Adam filminin resmi başlığı ise henüz açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Örümcek Adam evden çalışma

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