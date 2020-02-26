Örümcek Adam, depremzede çocuklara unutulmaz anlar yaşattı

Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 27 yaşındaki Burak Soylu, çocukken televizyondan izlediği kurgusal kahraman Örümcek Adam ve 2009 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson'ın müziği ile dansına ilgi göstermeye başladı. Üniversite eğitiminin ardından otellerde, sokaklarda süper kahraman olarak boy gösteren ve 3 yıldır Antalya’nın en işlek caddelerinde gezinen Soylu, dikkatleri çekti. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ Belediyesi'nin desteğiyle Antalya’dan Elazığ'a gönüllü olarak gelen Soylu, giydiği örümcek adam kostümü ile çocukları eğlendirdi.
Tüm kurumların desteğiyle depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Elazığ'da gönüllülerin de destek vermesi ile başta çocuklar olmak üzere herkesin yüzü gülüyor. Örümcek Adam kostümü giyen Soylu'da, gönüllü olarak geldiği deprem bölgesinde Kültürpark'ta kurulan çadır kent alanında yaptığı etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor. Çocuklar ise daha önce televizyondan gördükleri kurgusal kahraman Örümcek Adam'ı, benzerini karşılarında etkinlik yapmasının tadını çıkarıyor.2 gündür Elazığ'da olan Soylu'nun bir kaç gün daha kalarak depremzede çocukları eğlendirmeyi planlandığı belirtildi.
Antalya’dan çocukları mutlu etmek için gönüllü olarak geldiğini ifade eden Örümcek Adam Burak Soylu, “hiçbir şirkete bağlı olmadan kendim geldim. Depremzede çocukları veya hastanede kalan mutlu edebileceğim herkesi mutlu etmek için buraya geldim. Çocuklarla bugün dans edip eğlendik. Benim yüzümü merak ediyorlardı normal bir insan yüzüne sahibim. Bana karşı davranışları tamamen çok güzeldi. Örümcek adamı sevmeyen çocuk yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden bende sadece filmde gördükleri bir karakteri onlara canlı olarak göstermek istedim. Buraya gelmemin amacı çok farklı. Ben bu işi Antalya’da profesyonel anlamda yapıyorum ama buraya gelmemin amacı tamamen sosyal sorumluluk projesi gibi düşünebilirsiniz. Gönlümden koptuğu için buraya geldim” dedi.
Örümcek adamla dans edip fotoğraf çektirdiklerini belirten çocuklardan Muhammet Yiğit Çakar, çok eğlenceli vakit geçirdiğini aktardı.
Örümcek adamı görmenin hayali olduğunu belirten çocuklardan Eylül Demir'de oyun oynayıp, dans ederek mutlu bir gün geçirdiklerini dile getirdi.
(İHA)