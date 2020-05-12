Örümcek Adam Eve Dönüş konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam Eve Dönüş ne zaman çekildi?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Jon Watts'ın oturduğu filmin yapım yılı 2017 olup bilim kurgu, aksiyon ve macera türlerini barındırıyor. Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Jon Favrea gibi ünlü oyuncuların yer aldığı filmde Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan Peter, kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir ve onun hikayesi anlatılacaktır.

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ FİLMİ KONUSU

Suç dünyasına karşı savaşta Captain America: Civil War filminde ilk sansasyonel çıkışını yapan Peter Parker, genç örümcek adam rolüne Spider-Man: Homecoming filmi ile alışmaya başlıyor. Avengers ekibindeki görevinden oldukça etkilenen genç Peter, Tony Stark’ın gözetiminde eve geri döner ve halası May ile yaşamaya devam eder. Peter günlük normal yaşamına devam ederken bu sırada da mahallenin koruyucu örümcek adamı olarak çok değer verdiği mahallesini ve mahalle sakinlerini korumaya başlar. Ancak akbabanın yani yeni kötü adamın ortaya çıkması ile Peter’in değer verdiği her şey de tehlikeye girmiştir ve Peter’de bu konuda bir şey yapmadan duramayacaktır!

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ OYUNCULARI

Tom Holland Rolü : Peter Parker / Spider-Man

Michael Keaton Rolü : Adrian Toomes / Vulture

Robert Downey Jr. Rolü : Tony Stark / Iron Man

Zendaya Rolü : Michelle

Marisa Tomei Rolü : Aunt May / May Parker

Martin Starr Rolü : Mr. Harrington

Jacob Batalon Rolü : Ned Leeds

Laura Harrier Rolü : Liz Allan

