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Örümcek adam gibi tırmandı ama yakalandı

13.12.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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Örümcek adam gibi tırmandı ama yakalandı

Gaziantep’te örümcek adam gibi tırmanarak kapıları açan hırsız, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki hafta içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada iki olayın şüphelilerini yakaladı.

Yapılan güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde, ilk şahsın örümcek adam gibi kapılara tırmanarak kilidini açtığı belirlendi.

Yakalanan diğer şahsın ise hırsızlık yaptığı bölgeler tenha ve sessiz olmasına rağmen girdiği yerlerden koşarak çıkıp kayıplara karıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanırken, diğerinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

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