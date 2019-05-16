Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

1962 yılında ilk olarak bir çizgi karakter olarak tanıtılan, ilerleyen zamanlarda ise birçok sinema filmi ile beyazperde de kendini gösteren dünyaca ünlü kurgusal süper kahraman Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenen özel bir lansmanla Madame Tussauds İstanbul’daki yerini aldı.