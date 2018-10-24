Örümcek Adam nasıl bir macera vaat ediyor?

Örümcek Adam’ın yani nam-ı diğer Spider-Man’in en popüler Marvel kahramanlarından biri olduğunu söylemek, pek de yanlış bir ifade olmayacaktır. Spider-Man’in gerek sinema perdesine taşınması biraz geç oldu. Profesyonel anlamdaki ilk Örümcek Adam filmi 2002 yılında vizyona girmişti. Bu film sonrasında tam 5 Spider-Man filmi daha vizyona girdi. Örümcek Adam’ın film haklarını elinde bulunduran Sony, 2012 yılında seriyi The Amazing Spider-Man ismiyle sıfırdan başlatmıştı. Sonrasında 2014 yılında bir devam filmi gelmiş ve 2016 yılında Sony film haklarını Marvel’a devretmişti. Nitekim Marvel imzası taşıyan ilk Spider-Man filmi de geçtiğimiz yıl Spider-Man Homecoming ismiyle vizyona girmişti. Spider-Man’in sinema dünyasındaki bu baş döndürücü temposu, oyun dünyasına da yansıdı. Genel olarak bakıldığında şimdiye kadar pek çok Spider-Man oyunu yayınlandı. Fakat bunların hepsi birbirinden bağımsız ve kopuk yapımlardı. Nitekim Marvel, sinema evreninin bir bütün etrafında topladığı gibi, oyun evreninde de düzen sağlama kararı aldı. Bu bağlamda Insomniac Games imzası taşıyan Marvel’s Spider-Man oyunu için ilk adımlar da atılmış oldu.

Şimdiye kadar ki en iyi Spider-Man oyunu Insomniac Games, 2014 yılında Sunset Overdrive, 2016 yılında ise Ratchet & Clank ile oyun sevelerin karşısına çıkmıştı. Yani Marvel’s Spider-Man’in Insomniac Games için de önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyebiliriz. Marvel’s Spider-Man temelinde bir açık dünya oyunu. Hal böyle olunca, içerisinde bulunduğumuz şehrin, ne derece “yaşayan bir şehir” havasında olduğu da önemli bir hal alıyor. Spider-Man, Insomniac Games’ın ilk açık dünya oyunu olmasına karşın, hayli başarılı bir iş ortaya koyulmuş. Oyunun geçtiği New York şehri, gerçeğiyle neredeyse birebir aynı diyebiliriz. Yapımcı stüdyo, şehirdeki hemen hemen tüm önemli binaları oyuna büyük bir titizlikle aktarmış. Şehirde dolaştığınızda, binaların çatısına çıktığınızda, halkın arasına karıştığınızda yaşayan bir şehirde oynadığınızı sonuna kadar hissediyorsunuz. Marvel’s Spider-Man’in, yaşayan şehir konusunda GTA V’ten bile önde olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki binaların çatılarından, aşağıya, caddelere indiğinizde insanlar sizinle sohbet ediyor, fotoğraf çekiliyor hatta sizinle el sıkışıp, imza istiyorlar. Yani Insomniac Games’in atmosfer konusunda muazzam bir iş çıkardığını net bir şekilde ifade edebiliriz.

PS4’ün zirvesinde bir görsellik Marvel’s Spider-Man’de öne çıkan bir diğer detay ise oyunun grafikleri. Yaşayan bir şehir yaratmayı başaran Insomniac ekibi, şehrin detaylandırmaları konusunda da iyi iş çıkarmış. Yüksek bir binanın çatısına çıktığınızda, hemen hemen bütün şehri ayaklarınızın altına alabiliyorsunuz. Yani en uçtaki binaları bile bu şekilde görmek mümkün. Malum birçok açık dünya oyununda yüksek bir yere çıktığınızda, çok fazla ilerileri görmek mümkün olmuyor. Haritanın belli bir noktasından sonra sislenmeler ya da gölgelenmeler oluşuyor. Marvel’s Spider-Man’de ise böyle bir eksikli söz konusu değil. Uzun lafın kısası, Spider-Man grafikler ve görüntü kalitesi anlamında zirvede yer alan bir oyun. Sonuçta PS4, 2013 yılında çıktı ve 5 senelik bir teknolojinin ürünü. Dolayısıyla, Insomniac Games’in PS4’ün sınırlarını zorladığını açık bir şekilde ortada. Görmüş geçirmiş bir Spider-Man Oyunumuzun grafik ve görsellerinden bahsettiğimize göre artık hikaye ve diğer detaylarına geçiş yapabiliriz. Marvel’s Spider-Man, Peter Parker’ın Spider-Man olduktan 8 yıl sonraki olaylara odaklanıyor. Yani oyunda, görmüş geçirmiş bir Örümcek Adam’la karşılaşıyoruz.

Oyunun hemen başında suç dünyasının önemli ismi Kingpin’i hapse gönderiyoruz. Zaten ne olduysa bu olaydan sonra oluyor. Kingpin her ne kadar kötü bir karakter olsa da New York’taki tüm çeteleri demir yumrukla yönetiyor. Kral ölünce yeni kralı seçmek için ortalık birbirine giriyor. Sokaklar çeteler arası çatışmalarla dolarken, suç oranı azalacağı yerde hızla artmaya başlıyor. Şehri yönetmek isteyen çetelerden biri olan Demons, Devil’s Breath isimli bir proje ile sadece şehre değil, tüm dünyaya hükmetmek istiyor. Zaten oyun boyunca Demons çetesinin ne işler çevirdiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Elbette bu macera esnasında, şehri kötülerden temizliyor, anlık karşılaştığımız suçları bertaraf ediyor ve zamana karşı yarışlarla çeşitli ödüller kazanmaya çalışıyoruz. 3 farklı oynanabilir karakter Insomniac Games, oyunu sadece Spider-Man üzerine yıkmamış. Eğer böyle olsaydı tüm oyun sağa sola ağ atmayla ve dövüşmekle geçecekti. Fakat zaman zaman Peter Parker, zaman zaman ise iki farklı karakterle daha oynayabiliyoruz. Spoiler olmaması açısından bu iki karakterin ismini vermiyorum.

Spider-Man haricindeki karakterlere geçtiğimizde oynanış da tamamen değişiyor. Zaman zaman gizlenmemiz gerekirsen, zaman zaman da tabana kuvvet kaçmamız gerekebiliyor. Her ne olursa olsun oyundaki temponun bir an bile düşmediğini söyleyebiliriz. Yani Spider-Man’i kontrol ederken, Peter Parker’a geçtiğimizde oyundaki aksiyon bir anda pat diye kesilmiyor. Her karakterin kendine has bir oynanış çizgisi olması, Marvel’s Spider-Man’i tekdüzelikten kurtarmış. Ayrıca karakterler arası geçişte kopukluklar olmaması ve aksiyonun düşmemesi, sizin de oyundan soğumamanız anlamına geliyor. Bu bağlamda Insomniac Games gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Uzun oynanış süresi Marvel’s Spider-Man’de ana görevler haricinde zaman geçirebileceğiniz pek çok aktivite mevcut. Zaten oyun esnasında harita ekranına geçiş yaptığınızda, ana görev haricinde onlarca yan görev olduğunu göreceksiniz. Bu yan görevlerden bazıları güvercin yakalama gibi can sıkıcı şeyler olabiliyor. Fakat genel anlamda yan görevlerin de hayli keyifli olduğunu söylemek gerekiyor.

Yine de ana görev haricindeki aktivitelerde The Witcher 3’de olduğu gibi bir kalite beklememenizi tavsiye ederiz.