HABER

Örümcek Adam’ın Yaratıcısı Stan Lee Hayatını Kaybetti

13.11.2018 00:58 | Son Güncelleme

Örümcek Adam, Iron Man, Hulk, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil ve bunlar gibi birçok Marvel çizgi karakterine hayat veren çizgi roman yazarı Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti

Örümcek Adam’ın Yaratıcısı Stan Lee Hayatını Kaybetti

Örümcek Adam, Iron Man, Hulk, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil ve bunlar gibi birçok Marvel çizgi karakterine hayat veren çizgi roman yazarı Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti.

Yazar ve editör Stan Lee, Jack Kirby ve Steve Ditko gibi sanatçılarla işbirliği yaparak Marvel’ı bir çizgi roman devi haline getirdi. Lee, nesiller boyu genç okuyucuları büyüleyen süper kahramanlar yarattı.

Kızı J.C Lee babasının ölüm nedeniyle ilgili ayrıntı vermedi ancak TMZ internet sitesi Lee’nin Hollywood Hills’teki evinden ambulansla Cedars-Sinai Tıp Merkezi’ne götürüldüğünü kaydetti.

Lee, süper kahramanlara ayrı bir katman ve insaniyet katmasıyla meşhurdu. Onun kahramanları aşk ve para kaygıları olan, tarjediler ve güvensizlik hissi yaşayan kahramanlardı.

Marvel’ın çizgi romandan uyarlanan ve karakterleri Lee tarafından yaratılan filmlerinin çoğu 21’inci yüzyılın ilk yarısında üretildi. Bu filmler dünya genelindeki sinemalarda 20 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. Box Ofice Mojo internet sitesine göre Kara Panter’in dünya çapındaki gişe hasılatı 1,34 milyar doları buldu. Örümcek Adam Lee’nin ve Marvel’ın en başarılı karakterlerinden biri oldu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Jetler televizyon kanalını vurdu! Bu görüntüler sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Jetler televizyon kanalını vurdu! Bu görüntüler sonrası açıklamalar peş peşe geldi!
Esad'dan tartışmalı emlak yasasında geri adımEsad'dan tartışmalı emlak yasasında geri adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Başbakanı Theresa May'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

İngiltere Başbakanı Theresa May'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Jetler televizyon kanalını vurdu! Bu görüntüler sonrası açıklamalar peş peşe geldi!

Jetler televizyon kanalını vurdu! Bu görüntüler sonrası açıklamalar peş peşe geldi!

Kuzey Kore sır gibi saklıyordu! 13 gizli bölgenin yeri tespit edildi

Kuzey Kore sır gibi saklıyordu! 13 gizli bölgenin yeri tespit edildi

İşçilere yanlışlıkla 30 bin Euro gönderildi! Olanlar oldu

İşçilere yanlışlıkla 30 bin Euro gönderildi! Olanlar oldu

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.