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Örümcek ağı estetiği ile gençleşin

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

Medikal Estetik Hekimi Dr.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, “Örümcek ağı estetiği ile gençleşebilirsiniz” dedi. Dr. Özgür; “Zamanla dokulardaki kollajen miktarı ve içeriği değişir, yüzdeki yağ kompartmanları erir. Oluşan tüm bu değişiklikler yüzde kendini hacim kaybı olarak gösterir. Hacim kaybı yer çekimi ile birleştiğinde yaşlanmanın tipi görünümü oraya çıkar” diye konuştu.
Günümüzde artık yüz estetiği ile ilgili cerrahi olmayan işlemler gittikçe daha çok tercih edilmeye başlandığını belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, “Botulinum toksin uygulamaları, dermal dolgular, PRP tedavisi, mezoterapi gibi minimal invaziv uygulamalara örümcek ağı estetiği de eklendi. Örümcek ağı estetiği bir ameliyatsız cilt sıkılaştırma, canlandırma ve form kazandırma işlemidir. İlhamını doğanın içinden, en güçlü ve esnek yapıya sahip olan örümcek ağının muazzam şekil, dayanıklılık ve üstün mekanizmasından alır.
Son yıllarda popülaritesi artan örümcek ağı estetiğinde, ortalama olarak 45-60 dakika civarı gibi kısa uygulama süresi, etkisini uygulama sonrası hemen görebilmek, istendiğinde uygulamanın tekrarlanabilmesi ya da ek uygulamalar yapılabilmesi, hızlı iyileşme ve cerrahi işlemlere oran çok daha ekonomik olması büyük avantajlarıdır” diye konuştu.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, uygulama yöntemi hakkında şunları söyledi; “Çok ince iğneler içine yerleştirilmiş PDO (polidioksanon) adı verilen iplikler, öncelikle cildin sarkan ve gevşeyen noktalarına tıpkı oya işlercesine, ince ince cilt içine işlenmektedir. Bu ipler cildin sarkan ve gevşeyen noktalarında azalmış olan kollajen ve elastin liflerinin yerine geçer. Bu ipliklerin kalıcılığı 5 sene civarıdır ve bu süre sonunda kendiliğinden erirler.
Lokal anestezi etkisi altında uygulanan örümcek ağı estetiğinin amaçları: Dermal simülasyon, cilt simülasyonu yoluyla kollajen canlandırma, yara iyileşmesinin tetiklenmesi, iğnelerin sağladığı mekanik destek ve bunların oluşturduğu cilt rejüvenasyonudur. Örümcek ağı estetiğinin kullanım alanları ise; alın ve kaş arası kırışıklıklar, kaş kaldırma, göz kenarı ve kaz ayağı çizgileri, nasolabial katlantılar, marionette (kukla) çizgileri, çene hattı, boyun ve gıdı germe, dekolte ve vücut estetiğidir.
Örümcek ağı estetiğinden sonra dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir:İşlemden hemen sonra buz uygulaması yapılmalıdır, en az 24 saat makyaj uygulanmasından kaçınılması gerekmektedir, yaklaşık 3-5 gece yastıklar üzerinde yüksek bir pozisyonda uyunmalıdır, 1 ay boyunca yüz ve boyun masajından kaçınılmalıdır.”

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