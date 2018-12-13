Örümcek ağı estetiği nedir? Kalçalara örümcek ağı estetiği nasıl yapılır?

Kalçalar estetik bir duruş için son derece önemli. Zaman içinde yağ ve kas dokusunda meydana gelen azalma veya doğuştan poponun sönük olması ise, kalça estetiğini gündeme getiriyor.

Örümcek Ağı estetiği ve yağ transferi ile yapılan Spider Web Butt Lift tekniğini Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur anlattı:

Spider Web Butt Lift son 2 senendir hastalarıma uyguladığım bir tekniğim ve temelinde Örümcek Ağı estetiği ve yağ transferi var. Bilindiği üzere Örümcek Ağı estetiğinin yapısında ipler var. Bu ipleri cilt altı dokusuna tıpkı örümcek ağına benzer şekilde yerleştiriyorum ve bu iplere vücut tepki veriyor. Hemen iplerin etrafına dokuyu iyileştirmek için kendi biyolojik ağını örüyor. Bu biyolojik ağ, belirgin bir sıkılaşma ve toparlanma sağlıyor.

İpler 6 ay içinde eriyor ve bu ağ yaşamını devam ettiriyor. Spider Web Butt Lift ise, yine aynı felsefe ile çalışan bir mekanizma. Popoya transfer edilen yağlara kalıcı yağ yuvaları oluşturuyor. Kısaca yağlar bu biyolojik ağın içinde yaşamaya devam ediyorlar.

Spider Web Butt lift’in kalıcı yağ yuvaları, daha sıkı ve dik kalçalar, daha güzel ve selülitsiz bir cilt ve sarkıklığı giderilmiş bir kalça gibi pek çok avantajı var.



