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‘Örümcek Ağı’ sergisi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat Galerisi (İKÜSAG), Fırat Arapoğlu küratörlüğünde düzenlenen ‘Örümcek Ağı (Spider’s Web)’ sergisine ev sahipliği yapacak.

‘Örümcek Ağı’ sergisi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat Galerisi (İKÜSAG), Fırat Arapoğlu küratörlüğünde düzenlenen ‘Örümcek Ağı (Spider’s Web)’ sergisine ev sahipliği yapacak.

İKÜSAG, Fırat Arapoğlu küratörlüğünde düzenlenen ‘Örümcek Ağı’ isimli sergiyle beş ayrı sanatçıyı ağırlayacak. ‘Yeni Türkiye’ adlı video çalışmasıyla İnsel İnan, ‘Geriye Dönüş &Deja-vu Arasında III’ adlı video çalışmasıyla Krassimir Terziev’in konuk olacağı sergide; Didem Erbaş ‘Sıcak Ağustos’ başlıklı tuvalleri ve ‘Bilinmeyen Bölge’ başlıklı kağıt çalışmaları, Çağrı Saray ‘Unutmanın Eşiği: Harita’ isimli dijital-baskı çalışması ile Maria Papadimitriou’nun ‘Ulus-Ötesi’ isimli video-yerleştirmesi sanat severlerin beğenisine sunulacak.

YENİ SORGULAMA KANALLARI AÇAN SERGİ

‘Örümcek ağı’ metaforu üzerinden yeni sorgulama kanalları açan serginin teması hakkında bilgi veren Küratör Fırat Arpaoğlu, şöyle konuştu:

“Belirli aralıklarla örülen bir yapı ya da içsel örüntüyü tanımlarken ağ sözcüğünü kullanıyoruz. Farklı örümceklerin ürettiği ipliklerin çeşitliliği gibi siyaset, kültür, ekonomi ve sanatta da farklı ağ yapıları karşımıza çıkıyor. Bu, kuşkusuz enformasyon kadar dezenformasyon da üretir. İşte, bu örümcek ağının ortasında yer alan birey ya da bireyleri sanat nasıl görünür kılabilir? Deştikçe karmaşıklaşan örümcek ağına dair nasıl bir farkındalık yaratılabilir? Bu sergide, bunu sorgulamaya çalıştık.”

7 ARALIKA KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR

14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 15.00’de İKÜ Ataköy yerleşkesindeki açılış kokteyli ile kapılarını açacak olan ‘Örümcek Ağı (Spider’s Web)’ adlı sergi, 7 Aralık Cuma gününe kadar İKÜSAG’da ziyarete edilebilir.

‘Örümcek Ağı’ sergisi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde

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