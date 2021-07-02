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Örümcek değil! Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi

02.07.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Üniversitesi, biyoçeşitliliği ortaya çıkarmak için hazırlanan proje kapsamında Zap Suyu boyunca karşılıklı lokalitelerde konumlanan yeni böğü türü keşfedildi. Böğü türüne, 'Galeodes hakkariensis' ismi verildi.

Örümcek değil! Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi

Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün (BAP) destekleğiyle 'Hakkari Böğü (Solifugae, Arachnida) Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı' projesi hazırlandı. Projede kentin çeşitli bölgelerinde biyoçeşitlilik araştırmaları yapıldı. Hakkari Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek'in yaptığı araştırmada, Zap Suyu boyunca karşılıklı lokalitelerde konumlanan yeni böğü türü keşfedildi.

Türün, palearktik olarak geniş yayılım gösteren ve en büyük vücut ölçüsüne sahip olan böğü türlerini içeren 'Galeodes' cinsine ait tür olduğu tespit edildi.

''KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BAKİR BÖLGE''

Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek, kentin biyocoğrafik olarak çok daha zengin faunaya sahip olduğunu belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Erdek, Hakkari'nin İran-Turan ve Saharoarabian elementlerini içeren, biyoçeşitlilik bakımından keşfedilmeyi bekleyen bakir bölge olduğunu anlatarak, "Böğülerin örümcek olmadığını, örümceklerin aksine zehirsiz araknid grubu ve herhangi bir et parçası üzerinden beslenmeyen avcı ve predator canlılar olur.

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Üniversite bünyesinde kurulan, Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (HAKBİYOM) en önemli amacı, kentin biyolojik çeşitliliğini ortaya koyarak bilim dünyasına bu çeşitliliği tanıtmak, söz konusu keşfedilen yeni türlerin tip materyalleri bu merkez bünyesindeki zooloji müzesinde (HAKBİYOM-Zooloji Müzesi) muhafaza edilmektedir" dedi.

Bilim dünyasına tanıtılan türe Hakkari'ye atfen 'Galeodes hakkariensis' ismi verildi.

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(DHA)

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