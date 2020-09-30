HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yaptı

Örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir apartmanın 2’nci katına örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.Olay, Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi’nde gerçekleşti.

Örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yaptı

Gaziantep’te bir apartmanın 2’nci katına örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Olay, Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir apartmanın 2’nci katına tırmanıp pencereden eve giren hırsız, çaldığı malzemelerle olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerini ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltıİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Diğer Haberler
Zonguldak'ta korkunç olay! Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Eğlenmek için Denizli'ye geldiler, araçları bozulunca motosiklet çalıp Afyonakrahisar'a döndüler
Eğlenmek için Denizli'ye geldiler, araçları bozulunca motosiklet çalıp Afyonakrahisar'a döndüler
Duygu Delen'in ölümünde yeni gelişme: Balkondan atıldığı netlik kazandı
'Balkondan atıldığı netlik kazandı'
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.