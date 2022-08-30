HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Örümcek önce ağını kurdu, sonra beklediği bal arasını böyle avladı

Örümcek önce ağını kurdu, sonra beklediği bal arasını böyle avladı

30.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir örümcek türü kurduğu ağ sayesinde bal arısını uzun süre bekleyerek avladı. Örümcek ve bal arası arasındaki mücadele anbean görüntülendi.

Beytüşşebap ilçesinde örümcek ve bal arısı savaşı böyle görüntülendi. Bir örümcek türü kurduğu ağlarla avını bekledi. Ağa takılan bal arısı ile örümcek arasındaki kavga dakikalarca sürdü. Nöbette bekleyen örümcek, bal arısının ağlara takıldığını görünce harekete geçerek diğer ağlarıyla bal arısını pervane gibi döndürerek etkisiz hale getiriyor. Baygınlık geçiren bal arısı ise savaşmaktan vazgeçerek örümceğe yem oluyor. Örümcek ve bal arısının mücadelesi anbean görüntülendi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adeta altın yumurtluyor! Balıkçıların ağına takıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyorAdeta altın yumurtluyor! Balıkçıların ağına takıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor
Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Sayı 2 bine, 3 bine çıkacakErdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Sayı 2 bine, 3 bine çıkacak
Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandıÜnsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
örümcek arı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

Siyasi kulisleri hareketlendiren 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa kazanma şansı yok"

Siyasi kulisleri hareketlendiren 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa kazanma şansı yok"

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...

Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...

Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.