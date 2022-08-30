Örümcek önce ağını kurdu, sonra beklediği bal arasını böyle avladı

Beytüşşebap ilçesinde örümcek ve bal arısı savaşı böyle görüntülendi. Bir örümcek türü kurduğu ağlarla avını bekledi. Ağa takılan bal arısı ile örümcek arasındaki kavga dakikalarca sürdü. Nöbette bekleyen örümcek, bal arısının ağlara takıldığını görünce harekete geçerek diğer ağlarıyla bal arısını pervane gibi döndürerek etkisiz hale getiriyor. Baygınlık geçiren bal arısı ise savaşmaktan vazgeçerek örümceğe yem oluyor. Örümcek ve bal arısının mücadelesi anbean görüntülendi.

(İHA)

