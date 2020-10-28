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Örümcek Ormanları’nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 15:52 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de ‘canlı ağaç müzesi’ olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı’nda yangın çıktı.

Örümcek Ormanları’nda yangın

Gümüşhane’de ‘canlı ağaç müzesi’ olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı’nda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. .
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa’nın en uzun köknarları, Balkanlar’ın, Kafkaslar’ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanları’nda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgede rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi. Kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen bölgede bulunan köknarlarının yaşının 450’den fazla olduğu bilinirken, Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvaz arazi şartları nedeniyle ekiplerin bazı alanlara müdahale edemediğini belirtti. Kaymakam Ayvaz, “Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ama yangın farklı farklı noktalarda. Bölgede rüzgar olduğu için yangın zaman zaman büyüyor. Bölgeye daha fazla takviye ekibin gelmesi gerekiyor. Orman şartları olduğu için helikopter desteği de lazım. Başka yerlere sıçramadan yangının kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.

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