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Örümcek Ormanları'ndaki şelale ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:29 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları'nın içinde bulunan Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, bayram tatilinde ziyaretçilerine huzur vadediyor

Gümüşhane'de uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları'ndaki Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

Kürtün ilçesinin Yeşilköy sınırları içinde bulunan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alandaki tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçlarına, Çağlayandibi Şelalesi'nin güzelliği eşlik ediyor.

Yaz mevsiminin gelişiyle karların erimesinin ardından coşkun akan şelalede ziyaretçiler, 15 metre yükseklikten dökülen suyun sesiyle doğada huzur buluyor. Bayram tatili için kente gelen ziyaretçiler de şelalenin bulunduğu alandaki tabiat parkını ziyaret ederek, keyifli zaman geçiriyor.

Bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketi Gümüşhane'ye gelen Kadir Karakaş, AA muhabirine, bayram tatilinde çocuklarıyla güzel zaman geçirmek için doğayı seçtiğini söyledi.

Kürtün ilçe sınırları içindeki Çağlayandibi Şelalesi'ni önceden de ziyaret ettiğini belirten Karakaş, şelalenin bulunduğu alanın tabiat parkı ilan edilmesinin ardından yapılan çalışmalarla çok daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Karakaş, çocuklarıyla şelalede güzel vakit geçirme imkanı bulduklarını vurgulayarak, doğaseverlere mutlaka Çağlayandibi Şelalesi ve Örümcek Ormanları'nı görmelerini tavsiye etti.

Şelalenin ziyaretçilerinden Gökhan Yondemir de İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu kaydederek, yaz aylarını ve bayram tatillerini memleketinde geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.

İstanbul'da aşırı sıcakların ardından geldiği şelalede huzur bulduğunu dile getiren Yondemir, doğaseverlere, çevre düzenlemesinin ardından tabiat parkına dönüşen şelaleyi görmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Çağlayandibi Şelalesi gümüşhane Ramazan Bayramı

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