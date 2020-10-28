Örümcek Ormanları’ndaki yangın kontrol altına alındı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma alanında çıkan yangının kontrol altına alındığını, Üçtaş köyündeki yangını söndürme çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Yeşilköy köyü sınırlarında bulunan ve ‘Canlı ağaç müzesi’ olarak nitelendirilen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma alanının Örümcekdüzü altı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 200 kişilik ekip, ilçe, belde ve çevre illerin itfaiye ve Orman İşletme ekipleriyle müdahale edildi. Bölgede etkili olan rüzgarın nedeniyle farklı noktalara sıçrayan yangın yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

İlçede bir diğer yangında ise Üçtaş Köyü Kez mevkiindeki orman gülü bulunan alandaki yangını söndürmek için vatandaşların ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yangının son durumuyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Örümcek ormanlarındaki yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Alanı takip ediyoruz” dedi.

Üçtaş köyündeki yangının da örtü yangını şeklinde sürdüğünü ve iş makinesiyle müdahale edileceğini kaydeden Vali Taşbilek, “Büyüme ihtimali öngörülmüyor. Ormangülü alanı. Ağaçlarla ilgili ormana sıçrayan bir boyutta değil” diye konuştu.

Vali Taşbilek, yangında hasar gören alanın ve çıkış nedeninin yapılacak çalışmaların ardından daha sonra belirleneceğini de sözlerine ekledi.

