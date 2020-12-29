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Örümceklerin 'patileri' olduğunu biliyor muydunuz?

29.12.2020 16:46 | Son Güncelleme:
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Örümceklerin 'patileri' olduğunu biliyor muydunuz?

Çoğu kişi örümcekleri sevimli bulmuyor olabilir. Ancak onlara yakından bakmak, bu bakış açısını biraz da olsa değiştirebilir. Zira onları yakından inceleyenler, aslında hiç de korkunç görünmeyen minik "patileri" olduğunu fark edebilir.

Resmi olarak "Tarsus" diye bilinen bu pençe benzeri yapılar, söz konusu hayvanların bacaklarını oluşturan 8 parçadan biri ve tıpkı kedilerle köpeklerde olduğu gibi, ayaklarının ucunda yer alıyor.

Ancak The Mind Circle'a göre örümcek patileri diğer hayvanlarınkinden farklı olarak, hem burun hem de kulak işlevi görüyor. Hayvanlar bu sayede kokuları ve titreşimleri algılayabiliyor.

Ayrıca bu tüylü patilerin çoğu, yaklaşık 900 türü bulunan tarantulalara ait. Bunlardan bazılarının bacak açıklıkları 30 cm’yi bulabiliyor. Bu da ortalama bir yemek tabağına denk geliyor.

Boredpanda'ya göre fotoğraflarda görülen pençeler aslında yaklaşık 600 bin küçük kıl tutamı barındırıyor. Bu kıl yoğunluğu, örümceklerin dikey yüzeylerde ve hatta camda hareket edebilmesini sağlıyor.

Yani teknik açıdan "Örümceklerin pençeleri var mı?" sorusunun cevabı "Hayır" olabilir. Ama minik patilere dair görsel yanılsama, pek çok kişiyi ürküten örümcekleri epey sevimli kılıyor.

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