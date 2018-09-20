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Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

20.09.2018 11:45 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın batısındaki Aitoliko kasabasında, 300 metre uzunluğunda bir örümcek ağı bulundu.

Uzmanlar, halk arasında korku yaratan ağın mevsimsel bir olgu olduğunu ve Tetragnatha türü örümceklerin çiftleşme dönemlerinde bu kadar büyük ağlar örebildiğini söylüyor.

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Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sivrisinek nüfusunun büyümesinin örümceklerin sayısının artmasına neden olduğu düşünülüyor.

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'ÖRÜMCEKLER SEKS PARTİSİ YAPIYOR'

Trakya Democritus Üniversitesi'nden moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Maria Chatzaki, yüksek sıcaklıklar, nem ve yiyecek bolluğunun bu tür örümcek türlerinin çoğalması için ideal bir ortam oluşturduğunu belirterek "Örümcekler, şimdi bunun tadını çıkarıyor. Bir tür parti yapıyorlar. Çiftleşip çoğalıyorlar ve yeni bir nesil yaratıyorlar. Partilerini bitirdikten sonra ölecekler" dedi.

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Chatzaki, bu örümceklerin insanlar için tehlikeli olmadığını ve bölgenin bitki örtüsüne de zarar vermeyeceklerini söyledi.

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Yunanistan seks partisi Örümcek çiftleşmek Aitoliko örümcek ağı

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