Oryantal Asena fena yakalandı! Dalga konusu oldu

Bir dönemin ünlü oryantali Asena sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Asena paylaştığı bir fotoğrafta yüzünü resmen değiştirdi! Paylaştığı fotoğrafın üzerinde oynama yapan Asena, ayna detayını düşünemedi. Asena'nın yüzü aynaya yansıyan görüntüsünde epey farklıydı.

Asena kilolu olan yüzünü küçülttü ama aynayı unuttu. Aynı zamanda aynada gülen Asena paylaştığı pozda ise gülmüyordu.

Asena dalga konusu olunca takipçilerinden de yorum yağdı ancak Asena'nın yanıtı da herkesi şaşırttı. Durumun farkında olan Asena yorumlara sadece güldü.



