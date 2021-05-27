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Oryantal Asena fena yakalandı! Dalga konusu oldu

27.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal Asena, şimdiye kadar ünlülerde gördüğünüz tüm photoshop hatalarını unutturacak bir paylaşım yaptı. O paylaşımdaki detay dalga konusu oldu.

Oryantal Asena fena yakalandı! Dalga konusu oldu

Bir dönemin ünlü oryantali Asena sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Asena paylaştığı bir fotoğrafta yüzünü resmen değiştirdi! Paylaştığı fotoğrafın üzerinde oynama yapan Asena, ayna detayını düşünemedi. Asena'nın yüzü aynaya yansıyan görüntüsünde epey farklıydı.

Ekran Alıntısı

Asena kilolu olan yüzünü küçülttü ama aynayı unuttu. Aynı zamanda aynada gülen Asena paylaştığı pozda ise gülmüyordu.

aüaüaüa

Asena dalga konusu olunca takipçilerinden de yorum yağdı ancak Asena'nın yanıtı da herkesi şaşırttı. Durumun farkında olan Asena yorumlara sadece güldü.


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