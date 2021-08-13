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  4. Oryantal dansıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros aldığı kilolarla şaşırttı

Oryantal dansıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros aldığı kilolarla şaşırttı

13.08.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın “Evleneceksen Gel” programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, oryantal danslarıyla adeta hafızalara kazındı. Evlendirme programlarının kaldırılmasının ardından kayıplara karışan Solmaz, aldığı kilolarla dikkat etti.

Oryantal dansıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros aldığı kilolarla şaşırttı

Evlendirme programında meşhur olan Solmaz Çiroz, daha sonra Seda Sayan’ın “Tabi tabi” adlı şarkısının klibinde oynadı. TV8 ekranlarında Romanların hayatını anlatan Aşk-ı Roman dizisinde de başrol oynayan Solmaz, şimdilerde ekranlardan uzak kaldı. Sosyal medyadan videolar ve fotoğraflar paylaşan oryantal, görenleri şaşırttı

SOLMAZ ÇİROS’UN SON HALİ

Herkes onu ilk olarak gelin adayı olarak tanımıştı. Evlendirme programındaki oryantal dansıyla adeta hafızlara kazınan Solmaz Çiros, şimdilerde düğünlere gidip şarkı söylüyor, dans ediyor. Solmaz’ın bu videolardaki kilolu herkesin dikkatini çekti. Evlendirme programında oldukça zayıf olan gelin adayının şimdi o halinden eser kalmadı. İşte Solmaz Çiros’un son hali:

Oryantal dansıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros aldığı kilolarla şaşırttı

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

İzmir Tepecikli olan Roman Kızı Solmaz Çiros, 1997 yılında dünyaya geldi. Üçü kız, beş kardeş olan Solmaz Çiros'un anne ve babası ayrı. Sekizinci sınıfa kadar okudu ancak aşık olunca okulu bırakma kararı aldı, eğitimini açık lisede tamamladı.18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geliyordu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı. Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiroz, katıldığı bir programda ayrıca güzellik merkezi açtığını belirtti. Aynı programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros, 10 kilo aldığı açıklamıştı.

2Oryantal dansıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros aldığı kilolarla şaşırttı

Şimdilerde düğünlere gidip şarkılara söyleyen Solmaz Çiros Instagram hesabından sık sık oryantal yaptığı videoları paylaşıyor. Instagram’da 773 bin takipçisi bulunan Solmaz her ne kadar eleştirilse de hem videoları hem de fotoğrafları büyük beğeni alıyor. Solmaz’ın ünlü şarkıcı Seda Sayan ile bağlantıyı koparmadığı, ikilinin yeniden bir araya gelceği söylentiler arasındaki yerini koruyor.


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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan Solmaz Çiros
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