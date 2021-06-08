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Oryantal Didem'in dansına kafa çeviren Bülent Serttaş'tan cesur klip!

08.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş, kendisi gibi konuk Didem'in oryantal performansı esnasında kafasını başka yönlere çevirmesiyle epey konuşulmuştu. Bu olayın ardından yeni şarkısına klip çeken Serttaş'ın klibinde bikinili kadınlar ile yer alması ise sosyal medyada olay yarattı. İşte Sertaş'ın klibinden o kareler...

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, kendisi ile çelişmesiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu İbo Show'da dansöz Didem'in sergilediği performansı izlemeyi reddederek kafasını başka yöne çevirmesi ile tepki toplamıştı. Eşinin verecği tepki yüzünden bunu yaptığı düşünülen ünlü şarkıcı 'Akdeniz' isimli şarkısını sosyal medya hesabından yayınlamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bülent Serttaş yeni klibiyle sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda oryantal Didem Kınalı dans ederken bakışlarını kaçıran Bülent Serttaş, bu kez yeni şarkısı 'Akdeniz'in klibiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Kafasını başka yöne çevirmişti

Kafasını başka yöne çevirmişti
Ocak ayında 'İbo Show'a katılan ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı'nın performansı esnasında kafasını başka yöne çevirmişti.

Eleştirilerin hedefi olmuştu

Eleştirilerin hedefi olmuştu
Serttaş program esnasında yaptığı acayip hareketler uzun süre eleştiri almıştı. Didem Kınalı'nın sanatına hakaret olarak sayılan bu hareketine birçok ünlü isimden tepki gelmişti.

Yeni klibi ile olay yarattı

Yeni klibi ile olay yarattı
Serttaş, geçtiğimiz ay sergilediği hal ve hareketleri ile bu kez çelişti. Didem Kınalı'nın dansına kafa çeviren ünlü şarkıcının, yeni şarkısı Akdeniz'e çektiği klip olay yarattı.

Takipçileri tepki gösterdi

Takipçileri tepki gösterdi
Bir tekne içerisinde birçok bikinili kadın ile yan yana gelerek dans eden Serttaş'ın yeni klibi için takipçileri tarafından "Didem'e bakmadın ama klipte kızları soydun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bülent Serttaş kimdir?

Bülent Serttaş kimdir?
Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncudur.
1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.
Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır. Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Bülent Serttaş İbo Show
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