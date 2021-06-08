Oryantal Didem'in dansına kafa çeviren Bülent Serttaş'tan cesur klip!

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, kendisi ile çelişmesiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu İbo Show'da dansöz Didem'in sergilediği performansı izlemeyi reddederek kafasını başka yöne çevirmesi ile tepki toplamıştı. Eşinin verecği tepki yüzünden bunu yaptığı düşünülen ünlü şarkıcı 'Akdeniz' isimli şarkısını sosyal medya hesabından yayınlamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu gönderiyi Instagram'da gör BÜLENT SERTTAŞ (@bulentserttas)'in paylaştığı bir gönderi

Bülent Serttaş yeni klibiyle sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda oryantal Didem Kınalı dans ederken bakışlarını kaçıran Bülent Serttaş, bu kez yeni şarkısı 'Akdeniz'in klibiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Kafasını başka yöne çevirmişti Ocak ayında 'İbo Show'a katılan ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı'nın performansı esnasında kafasını başka yöne çevirmişti.

Eleştirilerin hedefi olmuştu Serttaş program esnasında yaptığı acayip hareketler uzun süre eleştiri almıştı. Didem Kınalı'nın sanatına hakaret olarak sayılan bu hareketine birçok ünlü isimden tepki gelmişti.

Yeni klibi ile olay yarattı Serttaş, geçtiğimiz ay sergilediği hal ve hareketleri ile bu kez çelişti. Didem Kınalı'nın dansına kafa çeviren ünlü şarkıcının, yeni şarkısı Akdeniz'e çektiği klip olay yarattı.

Takipçileri tepki gösterdi Bir tekne içerisinde birçok bikinili kadın ile yan yana gelerek dans eden Serttaş'ın yeni klibi için takipçileri tarafından "Didem'e bakmadın ama klipte kızları soydun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncudur.

1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.