MAGAZİN

Oryantal Didem'in dönüşü muhteşem oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 09:33 | Son Güncelleme

Oryantal Didem, Ağaoğlu Maslak 1453’te yer alan PM Restaurant’ta önceki akşam sahneye çıktı

İbrahim Tatlıses ile adını duyuran Oryantal Didem bir süredir ortalarda yoktu. Belli ki Didem'in dönüşü muhteşem oldu

Oryantal Didem uyardı: Tansiyonunuzu ölçüp gelin

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Oryantal Didem kıvrak dansları ile kendisini izlemeye gelenleri coşturdu.
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Didem, "Artık her cuma ve cumartesi gecesi buradayım. Şovuma gelecek misafirlere doktor kontrolünden geçmelerini ve tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye ediyorum” dedi.
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Oryantali izlemeye gelenler de cep telefonlarına sarılarak Didem'in fotoğrafını çekti.
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31 yaşındaki Didem Kınalı, adını ilk olarak İbo Show ile duyurmuştu.
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oryantal didem ibo didem

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