Oryantal Didem'in dönüşü muhteşem oldu

İbrahim Tatlıses ile adını duyuran Oryantal Didem bir süredir ortalarda yoktu. Belli ki Didem'in dönüşü muhteşem oldu
Oryantal Didem uyardı: Tansiyonunuzu ölçüp gelin
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Oryantal Didem kıvrak dansları ile kendisini izlemeye gelenleri coşturdu.
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Didem, "Artık her cuma ve cumartesi gecesi buradayım. Şovuma gelecek misafirlere doktor kontrolünden geçmelerini ve tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye ediyorum” dedi.
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Oryantali izlemeye gelenler de cep telefonlarına sarılarak Didem'in fotoğrafını çekti.
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31 yaşındaki Didem Kınalı, adını ilk olarak İbo Show ile duyurmuştu.
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