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Oryantal Didem Kınalı yıllar sonra konuştu! İbrahim Tatlıses ile birlikte oldu mu?

05.07.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dansözlüğü bırakıp, şarkıcılığa yönelen Oryantal Didem Kınalı, bir Youtube kanalının konuğu oldu. Kınalı, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Uzun yıllar boyunca İbrahim Tatlıses ile birlikte çalışan ünlü isim, o dönemi ve nasıl seçildiği hakkında itiraflarda bulundu.

Oryantal Didem Kınalı yıllar sonra konuştu! İbrahim Tatlıses ile birlikte oldu mu?

Son dönemde kariyerine şarkıcı olarak devam etme kararı alan oryantal Didem Kınalı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği bir YouTube programına konuk oldu. İbrahim Tatleses'in İbo Show programında uzun yıllar dans eden Didem Kınalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

17 yaşında İbrahim Tatlıses ile tanışarak hayatının kırılma noktasını yaşadığını dile getiren Kınalı, "Bir gün dans etmem için İbo Show'a istediler. Bütün oryantal arkadaşlarımla seçmelere girdik."

Oryantal Didem Kınalı

"Onlar beni görünce 'sen geldiysen bizim gitmemiz lazım' demişti. Dansımı beğendikten sonra İbrahim Bey'i aradılar. Sonra onun karşısında dans ettim ve kabul ettiler."

"O dönem röportaj vermememe rağmen gazeteciler ben söylemişim gibi bir haber yaptılar. Sonrasında benim sözleşmemi yırtıp attılar. "

Oryantal Didem Kınalı 3

''KUMPAS KURMUŞLAR''

"Babamla ben şoke olduk çünkü ben kimseyi tanımıyorum ve o röportajı nasıl verebilirim? Sonra işin aslı ortaya çıktı. İbo Show'a çıkmayayım diye kumpas kurmuşlar."

"Sonra 2. kez seçmelere katıldım ve yine seçildim. Şimdilerde şarkıcılıkta yaşadığım kumpasları o dönem de oryantallikte yaşıyordum."

"İbo Show'a başladıktan sonra da hakkımda telefonlar gelmeye başladı ama İbrahim Bey muallakta kalsa da arkamda durdu. İbrahim Tatlıses ile çalışmak kolay değildi" şeklinde konuştu.

Oryantal Didem Kınalı 4

Kınalı, "İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördün mü?" sorusuna "İbrahim Bey'le bazen anlaşamadığımız konular oluyordu çünkü dolduruşa çok gelebilen biriydi. Öyle anlaşmazlıklarımız oluyordu ama şiddet olmadı" ifadelerini kullandı.

Ünlü oryantal, "İbrahim Tatlıses ile aranızda duygusal bir yakınlaşma oldu mu?" sorusuna da "Hayır hiç olmadı" cevabını verdi.

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