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Oş 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 22:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: - "Bugün Türk dünyasının bayrağı, Kırgız göklerinde, Oş topraklarının üzerinde gururla dalgalanıyor"

OŞ (AA) - Kırgızistan'ın Türk dünyası başkenti Oş kentinde bu yılın sonuna kadar sürecek olan etkinliklerin resmi açılış töreni yapıldı.

Ülkenin güneyindeki Oş kentinde Ahmatbek Suyunbayev Stadı'nda gerçekleştirilen törenin açılışını Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptı. Törene, bakanlar, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) temsilcileri, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden misafirler katıldı.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasında özel bir yere sahip olan güneydeki büyük şehrin "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini hatırlattı.

Çok uluslu Kırgızistan halkı için, TÜRKSOY'un bu kararının kültürel ve politik öneminin büyük olduğunun altını çizen Ceenbekov, "Bugün Türk dünyasının bayrağı, Kırgız göklerinde, Oş topraklarının üzerinde gururla dalgalanıyor." dedi.

Türk dünyasının usta sanatçılarını buluşturan Oş şehrine dünyanın 20 ülkesinden misafir geldiğini belirten Ceenbekov, Oş şehrini Türk dünyası kültür başkenti olarak ilan eden TÜRKSOY'a minnettar olduklarını ve kardeş ülkelerin bu desteğini takdir ettiklerini söyledi.

Ceenbekov, Oş kentinin tarihi önemine değinerek "Kültürün, manevi değerlerin, barışçıl fikirlerin, barış ve birliğin, kültürel çeşitliliğin ve hoşgörünün korunması insanlığın temel görevidir. Bu kutsal görevi antik Oş kentimiz yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

Ev sahibi Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un konuşmasının ardından Kırgız milli marşı okundu.

Törendeki gösterilerde Oş'tan çıkan tarihi şahsiyetlerin, yöneticilerin yanı sıra şehrin mücadele yılları içindeki gelişimi konu anlatıldı.

Çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan gösterilerde milli kostümler, atlar, ses ve müzik şovları sahnelendi.

Törende ülkenin ünlü isimlerinden Roza Rımbayeva'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı sevilen eserlerini seslendirdi.

Oş şehrinin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla yapılan tören, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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Kırgızistan Sooronbay Ceenbekov Türk Dünyası Kültür Başkenti

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