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Oş Devlet Üniversitesi heyeti Kastamonu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:28 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın: - "Önümüzdeki günlerde Kırgız-Türk Fakültemizde bulunan bölümlerimize hocalarımızı ders vermek üzere göndereceğiz. Eğitim gören talebelerimize ortak diploma da vereceğiz"

Kastamonu Üniversitesi ile Oş Devlet Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, bünyesinde Kırgız-Türk Fakültesi açılan Oş Devlet Üniversitesi heyeti, tecrübe paylaşımı amacıyla Kastamonu'ya geldi.

Kastamonu Üniversitesi ile Kırgızistan'da bulunan Oş Devlet Üniversitesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda, akademisyenler arasında tecrübe paylaşımı yapılmasına karar verildi. Bu doğrultuda Oş Devlet Üniversitesinden 11 akademisyen Kastamonu'ya geldi.

Üniversite misafirhanesinde Oş Devlet Üniversitesi akademisyenleriyle bir araya gelen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkentliği yaptığını hatırlattı.

Bu yıl da Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin Oş şehri seçildiğini belirten Aydın, "Sizler 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'da üniversitemiz tarafından yapılan ilmi, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversitemiz altyapısını daha yakından görüp tanıyacak ve Oş şehrine bu tecrübeyi taşıyacaksınız." ifadesini kullandı.

Geçen yıl kasımda iki üniversite arasında imzalanan protokol kapsamında Oş Devlet Üniversitesi bünyesinde Kırgız-Türk Fakültesi açıldığını ve ortak diploma programı başlatıldığını aktaran Aydın, şunları söyledi:

"Fakültemiz şu anda faaldir. Önümüzdeki günlerde Kırgız-Türk Fakültemizde bulunan bölümlerimize hocalarımızı ders vermek üzere göndereceğiz. Eğitim gören talebelerimize ortak diploma da vereceğiz. Fakülteye 20 Türk, 20 de Kırgız olmak üzere kontenjan verildi. Teknolojik ve ilmi araştırmaları da beraberce başlatıp devam ettirmemiz lazım. Oş Devlet Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi artık bir üniversitedir."

Oş Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tümönbay Koldoşev, Kastamonu'da çok şey öğreneceklerini düşündüklerini dile getirdi.

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