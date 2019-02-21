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Oş kentinin "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: - "Oş kentimizin küresel prestijini, kültürel ve politik imajını ileriye götürmek için çalışacağız"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Oş kentinin Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi hakkında "Oş kentimizin küresel prestijini, kültürel ve politik imajını ileriye götürmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov, ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesinde yaptığı konuşmada, Oş kentinin Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını devralmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Oş, bölgedeki en eski şehirlerden biri. Şimdi Türk medeniyetinin kültürel başkenti olarak, nisan ayında Oş şehri, Türk dünyasının temsilcilerini misafir edecek. Bu kararın çok büyük bir kültürel ve politik yanı var. Bildiğiniz gibi, son 20 yılda Oş'ta iki kez gerilim yaşandı. Şimdi kentimizin küresel prestijini, kültürel ve politik imajını ileriye götürmek için çalışacağız."

Türk Kültür Başkenti unvanını Kastamonu'dan devralan Kırgızistan'ın ikinci büyük kenti Oş'ta bu yıl "İpek Yolu Üstündeki Oş kenti: Dünü, Bugünü, Yarını" sempozyumunun yanı sıra uluslararası dans festivalleri, Türk devletlerinin gençlik forumları, Türk dünyasının yazar ve aşık toplantıları, sinema haftası, uluslararası resim yarışmaları ve moda festivallerinin düzenlenmesi planlanıyor.

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2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş kenti TÜRKSOY

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