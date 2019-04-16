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Oş kentinin Türk Dünyası Kültür Başkenti olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 19:12 | Son Güncelleme

Oş'un Türk Dünyası Kültür Başkentliğini üstlenmesi ile ilgili kutlamaların açılış programı, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un katılımıyla 20 Nisan'da yapılacak

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın Oş kentinin, Türk Dünyası Kültür Başkentliğini bir yıllığına üstlenmesine ilişkin kutlama programı belli oldu.

AA muhabirinin, Oş Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nden edindiği bilgiye göre, Oş kentinin, Türk Dünyası Kültür Başkentliğini üstlenmesi ile ilgili kutlamaların açılış programı, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un katılımıyla 20 Nisan'da Ahmatbek Suyunbayev Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

Sultan İbrağimov adlı Oş Milli Drama Tiyatrosu'nda, "Dede Korkut" isimli tiyatro oyunun 19 Nisan'da sahnelenmesi ile başlayacak olan kutlamalar, 20 Nisan'da kent meydanında Türk Dünyası Etno Festivali ve Türk Dünyası Birlik Yürüyüşü ile devam edecek. Aynı gün, Oş Devlet Üniversitesi'nde (ODÜ) "Kültürlerin merceğinde antik Oş kenti" konulu uluslararası konferans ve Alımbek Datka Etno Müzesi'nde "Süleyman Dağı'nda Türk Dünyasının Sanatı" adlı konser düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un katılımıyla Türk müteşebbislerin kentte inşa ettiği Kırgız-Türk Dostluk Özel Hastanesinin açılışı yapılacak.

Program kapsamında, 21 Nisan günü "Büyük İpek Yolu üzerindeki Oş kenti" konulu Uluslararası Forumu ile Oş Kırgız-Özbek Üniversitesi'nde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) yedinci toplantısı da yapılacak.

Türk dünyasını bir araya getirecek üç günlük kutlama programı, Türk Dünyası Halk Oyunları Yarışması ve gala konseri ile son bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Oş kenti TÜRKSOY

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