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Oş kentinin Türk dünyası kültür başkenti olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 23:56 | Son Güncelleme

Oş kentinin Türk dünyası kültür başkenti olması

OŞ (AA) - Kırgızistan'ın Oş kentinin, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanını üstlenmesi dolayısıyla yarın yapılacak açılış töreni için kente gelen resmi heyetler için karşılama töreni düzenlendi.

Oş Büyükşehir Belediyesince belediyenin parkında düzenlenen programda, göçebe halkların kıyafetlerini giyen Kırgız kızlar alkışlarla karşıladıkları konuklara bal ve ekmek ikram etti.

Kırgızlarda sadece Nevruz Bayramı'nda ve önemli konuklar için hazırlanan sümelek tatlısı yetkililer ve konuklar tarafından kazanlarda dilek tutularak karıştırıldı.

Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşev, tatlıyı karıştırken, "Kırgızistan devletine gösterdiği saygı ve böyle bir bayramı yaşattığı için Türkiye devletine çok teşekkür etmek istiyorum. Biz bir atanın çocuklarıyız. Bundan sonra da birlik, beraberlik ve dostluğumuz artsın." dedi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev'in yazıp, Marat Kozukeyev'in yönettiği "Dede Korkut" isimli tiyatro oyunu, Oş Milli Drama Tiyatrosunda sahnelendi.

Oyunu, hükümet yetkilileri, parlamenterler, yabancı misyon şefleri, çeşitli kurum ve temsilcilerinin yanı sıra yerel yetkililer ve çok sayıda davetli izledi.

Kırgız oyuncular, performanslarından ötürü izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Oş Büyükşehir Belediyesi önündeki meydanda Türk dili konuşan ülkeleri anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dede korkut Kırgızistan Tiyatrosu

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