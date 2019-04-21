OŞ (AA) - "Türk Dünyası Kültür Başkenti" Oş'ta, antik İpek Yolu üzerindeki şehrin ve bölgenin turizm potansiyelinin ele alındığı "Süleyman Dağı-Barış ve Birliğin Simgesi" başlıklı uluslararası iş forumu düzenlendi.

Forumda Türkiye'nin turizm alanındaki başarılarını anlatan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "Sokaklarda gezerken halk kalkınmak istiyor. 'Gelin bizi, Oş şehrimizi tanıyın ve bizi destekleyin.' diyor. Türkiye olarak biz varız. Elimizden geleni yapacağız. Oş şehrinin kalkınmasına Türkiye olarak destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin turizm alanındaki başarısını eğitim, altyapı, ulaşım ve tanıtım çalışmaları sayesinde elde ettiğini belirten Fırat, Türkiye'nin kurduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Turizm Yüksekokulunun öğrencilerinin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yardımıyla ülkenin turizm tanıtımının yapılması için çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanılması gerektiğine işaret eden Fırat, her yıl Kırgızistan'dan Türkiye'ye turizm sektöründe çalışmak üzere yaklaşık 30 bin Kırgız'ın geldiğini, bu kişilerin kazandıkları deneyimi ülkelerinde kullanacaklarından emin olduğunu dile getirdi.