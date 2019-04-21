OŞ (AA) - "Türk Dünyası Kültür Başkenti" Oş'ta, antik İpek Yolu üzerindeki şehrin ve bölgenin turizm potansiyelinin ele alındığı "Süleyman Dağı-Barış ve Birliğin Simgesi" başlıklı uluslararası iş forumu düzenlendi.
Forumda Türkiye'nin turizm alanındaki başarılarını anlatan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "Sokaklarda gezerken halk kalkınmak istiyor. 'Gelin bizi, Oş şehrimizi tanıyın ve bizi destekleyin.' diyor. Türkiye olarak biz varız. Elimizden geleni yapacağız. Oş şehrinin kalkınmasına Türkiye olarak destek vereceğiz." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin turizm alanındaki başarısını eğitim, altyapı, ulaşım ve tanıtım çalışmaları sayesinde elde ettiğini belirten Fırat, Türkiye'nin kurduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Turizm Yüksekokulunun öğrencilerinin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yardımıyla ülkenin turizm tanıtımının yapılması için çalıştığını söyledi.
Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanılması gerektiğine işaret eden Fırat, her yıl Kırgızistan'dan Türkiye'ye turizm sektöründe çalışmak üzere yaklaşık 30 bin Kırgız'ın geldiğini, bu kişilerin kazandıkları deneyimi ülkelerinde kullanacaklarından emin olduğunu dile getirdi.
Oş şehrinin dünyaya tanıtımının TRT aracılığıyla yapılacağını kaydeden Fırat, Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Oş seferlerini tekrar başlatması için çalıştıklarını ifade etti.
Fırat, Türkiye olarak bölgede yer alan ve eski Karahanlılar döneminden kalan tarihi eserlerin UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için Kırgızistan'a destek olacaklarını sözlerine ekledi.
- "Oş'taki tarihi eserlerin hepsi birer marka"
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, forumda yaptığı konuşmada, Oş'un dini, coğrafyası ve doğası itibarıyla turizm açısından önemli bir şehir olduğunu anlattı.
Camankulov, kentte Süleyman Dağı'nın bulunduğunu anımsatarak, Oş şehrinin Süleyman Peygamber döneminden bu yana var olduğunu söyledi.
Merkezi hükümetin Oş Bölge Temsilcisi Uzarbek Jılkıbayev de Oş şehri ve bölgesindeki tarihi eserlerin hepsinin birer "marka" olduğunu vurguladı.
Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşev, şehrin sosyoekonomik durumu ve altyapısını iyileştirmeye yönelik projeleri hayata geçirmek için belediye olarak yabancı yatırımcılarla her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.
Foruma, yerel yetkililer, 100'ü aşkın Kırgız iş adamının yanı sıra TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, TRT AVAZ Koordinatörü Sedat Sağırkaya, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler katıldı.
Forum kapsamında Oş şehri ve bölgesinin turizm potansiyelini anlatan fotoğraf sergisi açıldı ve yöresel el iş ürünleri tanıtıldı.
Oş kenti, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından “2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilmişti.
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