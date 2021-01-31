YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

31.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

OSB Teknik Koleji bu sezon ligde dördüncü galibiyetini aldı.Türkiye Kadınlar 1.

OSB Teknik Koleji bu sezon ligde dördüncü galibiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar 1. Lig A Grubunda mücadele eden OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu siyahlı takım, evinde oynadığı maçta Numene Gençlik’i sert vermeden 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Bu sonuçla ligdeki dördüncü galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 12 yaptı. 12 maçta 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 14.haftasında deplasmanda Gaziantep Merinos takımı ile karşı karşıya gelecek.
OSB Teknik Koleji’nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;
2.Hafta Numune Gençlik-OSB Teknik Koleji 0-3
5.Hafta OSB Teknik Koleji-Sakarya Voleybol 3-1
6.Hafta Antalyaspor-OSB Teknik Koleji 1-3
13.Hafta OSB Teknik Koleji- Numune Gençlik 3-0

OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:56
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri izin yapıyor

OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

Frias ve Leyva parkeye çıktı

Frias ve Leyva parkeye çıktı

Frias ve Leyva parkeye çıktı

Frias ve Leyva parkeye çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.