OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

OSB Teknik Koleji bu sezon ligde dördüncü galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar 1. Lig A Grubunda mücadele eden OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu siyahlı takım, evinde oynadığı maçta Numene Gençlik’i sert vermeden 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Bu sonuçla ligdeki dördüncü galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 12 yaptı. 12 maçta 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 14.haftasında deplasmanda Gaziantep Merinos takımı ile karşı karşıya gelecek.

OSB Teknik Koleji’nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;

2.Hafta Numune Gençlik-OSB Teknik Koleji 0-3

5.Hafta OSB Teknik Koleji-Sakarya Voleybol 3-1

6.Hafta Antalyaspor-OSB Teknik Koleji 1-3

13.Hafta OSB Teknik Koleji- Numune Gençlik 3-0



