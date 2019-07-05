OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çok düşük miktarda olsa da bazı organize sanayi bölgelerinde (OSB) rantiye işlemlerinin olduğuyla ilgili bize şikayetler geliyor. OSB'lerimizi kesinlikle sanayicilerimizin hizmetinde kamusal alanlar olarak görmemiz lazım. Ben OSB'lerde arsa spekülasyonlarına, rantiyeciliğe asla müsaade etmeyeceğim." dedi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17'nci Olağan Genel Kurulu, Bakan Varank'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefinde girişimci ve sanayicilere büyük görev düştüğünü söyledi. Türkiye'nin geniş ve gelişmiş bir OSB tecrübesine sahip olduğunu belirten Varank, "Bu süreç içinde, OSB'lerimiz, Türk sanayisinin dünyayla entegre olmasını ve rekabet gücümüzün artmasını sağlayacak bir vizyona, hamd olsun kavuştular. Kendilerini büyütmekle kalmadılar, sanayimizin büyümesinde de lokomotif görevi üstlendiler." ifadesini kullandı.

- OSB projeleri için 7 milyar lira kredi Bakanlık olarak tahsis edilen uygun yatırım alanları, sağlanan destek ve kolaylıklarla sanayicilere "eşsiz" bir yatırım ortamı oluşturduklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti: "1962-2002 arasındaki 40 yıllık dönemde, yalnızca 80 OSB projesi tamamlanmışken, son 15 yılda hayata geçirdiğimiz OSB sayısı 120 oldu. Yani 2002'ye kadar yılda ortalama 2 OSB açılırken biz yılda ortalama 8 OSB açmış olduk. Tabii bu projeleri hayata geçirmek öyle kolay işler değil. Bunun için gayret gerekiyor, vizyon gerekiyor, kararlılık ve çalışkanlık gerekiyor. En önemlisi de sanayicimizin ve girişimcimizin elinden tutmamız gerekiyor. Gururla ifade etmek istiyorum ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sizleri bu konuda hiç yalnız bırakmadık. Tamamlanan OSB projeleri için yaklaşık 7 milyar lira tutarında kredi kullanılmasına imkan sağladık. Yine bugüne kadar 314 OSB'ye sicil vererek, tüzel kişilik kazandırdık." Varank, 2019 Yılı Yatırım Programı'nda devam eden 92 OSB projesinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu projeler için 1,5 milyar liranın üzerinde harcama yapılmasına imkan sağlayacağız. Buralarda 3 binden fazla parselin inşaatına başlandı, 4 bine yakını henüz proje aşamasında, 12 bin parselde de tahsis işlemleri devam ediyor." dedi.

- OSB'lerde 2,5 milyon kişilik istihdam hedefi Üretime geçen 53 bin 177 parselde 1 milyon 900 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini veren Varank, sadece son bir yılda OSB'lerdeki çalışan sayısını 100 bin kişi artırmayı başardıklarını, 2023'te OSB'lerde 2,5 milyon çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Varank, OSB'lere yönelik devlet desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirterek, bu bölgelerin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için tedbirler aldıklarını ve gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlattı. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimleri dolayısıyla ödedikleri yüzde 2'lik TRT payını da kaldırdıklarını anımsatan Varank, böylece sanayicinin üzerindeki yaklaşık 700 milyon liralık yükün hafifletildiğini vurguladı. Varank, bu bölgelere yönelik, yüksek parsel fiyatlarına üst limit getirilmesi, OSB'lerde gayrimenkul yatırım ortaklığı kurma, sanayi sicili alan sanayiciler için emlak vergisi bedelinin kaldırılması gibi düzenlemelere de değinerek, sanayicilerin hafta sonları çalışma izni için belediyelere ödediği ruhsat bedelini de kaldırdıklarını, böylece sanayicinin üzerindeki yaklaşık 400 milyon liraya yakın yükü hafiflettiklerini bildirdi.

OSB'ler içinde yer alan meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilere eğitim desteği vermeye başladıklarını belirten Varank, bu bölgelerde yapılacak mesleki eğitim binaları için kredi desteği sağlayacaklarını ifade etti. - "Rantiyeciliğe asla müsaade etmeyeceğim" Varank, gelecek dönemde yeni nesil OSB'ler kurmaya başlayacaklarına işaret ederek, "Buralarda enerji ve ham maddelerin daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Atıkların minimize edildiği, işletmeler arası malzeme ve enerji değişimlerinin üst düzeyde olduğu, yerelleşmenin sağlandığı, ekonomik büyümenin, kalitenin ve sosyal dengenin korunduğu yeni nesil OSB'lerimizi, sanayimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu. Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik yeni mesleki teknik eğitim okullarının açılması için de çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Varank, sanayi sektöründe çalışan kadınların hayatını kolaylaştıracak tedbirleri almaya da devam edeceklerini söyledi. Varank, şunları kaydetti: "Tüm bu değişiklikleri sanayicinin önünü açmak, sanayici yatırımdan başka bir şey düşünmesin diye yapıyoruz. Burada ufak bir eleştirim olacak, çok düşük miktarda olsa da bazı OSB'lerde rantiye işlemlerinin olduğuyla ilgili bize şikayetler geliyor. OSB'lerimizi kesinlikle sanayicilerimizin hizmetinde kamusal alanlar olarak görmemiz lazım. Ben OSB'lerde arsa spekülasyonlarına, rantiyeciliğe asla müsaade etmeyeceğim. Bundan sonraki dönemde de gerekli tedbirleri almak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Yine sıklıkla gelen şikayetlerden biri yatırım yeri tahsisiyle ilgili birtakım kayırmacılıkların yapılması. Gece yarıları maalesef telefonlarıma mesajlar geliyor. Yatırım iştahı olan, hazırlık yapmış firmalardan 'Sayın Bakanım X OSB'sinde maalesef bize yer tahsisi yapmıyorlar. Bizim hazırlıklarımız var, lütfen yardım edin, biz bu yatırımı yapalım.' diye mesajlar görüyorum. Bundan sonra buna da müsaade etmeyeceğimizi sizlere bildirmek istiyorum. Zaten yönetmeliğimizde gerekli değişikliği yaptık. Eğer bir yatırımcıya tahsis yapılmıyorsa bunun sebebini bize 15 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundasınız, biz de bunda hakkaniyet olup olmadığına karar vereceğiz."