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OSBÜK Başkanı Kütükcü: Yaralarımızı birlikte saracağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:37 | Son Güncelleme

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)  Başkanı Memiş Kütükcü, deprem bölgesi Elazığ'da yaptığı incelemede, ''Yaralarımızı millet olarak birlikte saracağız'' dedi.

ELAZIĞ (DHA)- ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, deprem bölgesi Elazığ'da yaptığı incelemede, ''Yaralarımızı millet olarak birlikte saracağız'' dedi.
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, beraberindeki heyetle birlikte deprem bölgesi Elazığ'da geldi. Buruda çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Memiş Kütükcü, deprem yaralarının millet olarak birlikte sarılacağı mesajını verdi. Kütükcü, şunları söyledi:
''Elazığ merkezli deprem hepimizin yüreğini yaktı. Elazığ ve Malatya’da hayatlarını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa temenni ediyorum. Sabırla, duayla, metanetle birlik ve beraberlik içerisinde aşmamız gereken bir sürecin içerisindeyiz. İnşallah bu süreçte yaralarımızı millet olarak hep birlikte saracağız. Devletimiz zaten deprem anından itibaren AFAD, Kızılay gibi kurumlarıyla bölgede. Bakanlarımız bölgede. OSBÜK olarak biz de, Türkiye’deki tüm OSB’lerimizle birlikte kardeşlerimizin yanındayız. Deprem anından itibaren bölgedeki organize sanayi bölgelerimiz, AFAD ve Kızılay’la birlikte hareket ederek, tesislerini, fabrikalarını depo olarak kullanıma açtılar. Ayrıca deprem gününden itibaren ülkemizin farklı illerindeki çok sayıda organize sanayi bölgemiz Elazığ ve Malatya’ya çeşitli malzemelerden oluşan yardım TIR’larını ulaştırdılar. Ben OSB’lerimize, başkanlarımıza ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bölge halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz”
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