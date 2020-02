Oscar 2020: 92. Oscar Ödülleri töreninde merak edilenler, adaylar, favoriler

92. Oscar ödülleri bu gece Los Angeles'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

Joker filmi 11 dalda ödüle aday gösterilerek bu yılın en çok ödüle aday gösterilen filmi oldu. Ardından The Irishman, 1917 ve Once Upon a Time in Hollywood geliyor. Bu filmler de 10 dalda ödüle aday gösteriledi.

En iyi oyuncu ve yardımcı oyuncu ödüllerinde Brad Pitt, Renee Wellweger, Joaquin Phoenix ve Laura Dern favori gösteriliyor.

Sam Mendes'in Birinci Dünya Savaşı'nı konu edinen filmi 1917 ve Güney Koreli yönetmek Bong Joon-ho'nun filmi Parazit en iyi film ödülünde öne çıkan iki film.

Bu yıl düzenlenen Oscar ödüllerinin tüm aday listesini aşağıda görebilirsiniz.

Brad Pitt oyunculuk ödülü alır mı?

Gecenin en merak edilen konularından biri Brad Pitt'in yardımcı oyuncu ödülünü alıp alamayacağı. Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyor.

Pitt daha önce 2014 yılında yapımcılığını üstlendiği 12 Years a Slave filmiyle Oscar ödülünün sahibini olmuştu. Ancak oyunculuğu henüz Oscar'lık görülmedi.