Oscar 2020: Akademi Ödülleri hakkında bilmediğiniz 17 ilginç gerçek

Johansson, sırasıyla The Marriage Story (Evlilik Hikayesi) ve Jojo: The Rabbit (Jojo Tavşan) adlı filmlerde gösterdiği performanslarla hem en iyi kadın oyuncu hem de en iyi yardımcı kadın oyuncu olarak aday gösterildi.

Billy Wilder, bundan önce The Lost Weekend (Kayıp Haftasonu) ve The Apartment ( Apartman) filmleriyle 15 yıl arayla iki kere en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.

Buna rağmen, filmlerinden sadece ikisi, The Irishman (İrlandalı) ve The Marriage Story (Evlilik Hikayesi) büyük ödül için aday gösterildi.

Bu yıl ödül kazanma şansını arttırmak için birden çok film hazırladı: The King, Dolemite Is My Name, The Two Popes ve The Laundromat.

15. En iyi film için aday olan popüler filmlerden Parazit ve 1917'nin oyunculuk kategorisinde adaylığı yok

Parazit filmi için bunun sebebi, her karakterin ayrı ayrı başarılı performanslar göstermesi ve bu sebeple filmdeki karakterlerin seyirci tarafından kolektif olarak algılanması olabilir.

Başından sonuna George MacKay'ın oynadığı 1917 filminin en iyi oyuncu kategorisinde adaylığının olmaması, daha şaşırtıcı bir durum.

16. Şarkı yazarı Dianna Warren'ın Breakthrough filminden "I'm Standing With You" şarkısıyla en iyi orijinal şarkı dalındaki adaylığı, 11. Oscar adaylığı

Önceki adaylıkları ise; Con Air filminden LeAnn Rimes'in "How Do I Live" şarkısı, Armageddon filminden Aerosmith'in "I Don't Want to Miss a Thing" şarkısı ve Pearl Harbor filminden Faith Till'in "There You'll Be" şarkısı.

Ancak bu kadar adaylığa rağmen hiç ödül kazanamadı.

Aslında Warren, tarihte en fazla adaylığı olup hiç Oscar ödülü kazanamayan kadın.

Sir Elton John ise, The Lion King (Aslan Kral) filminden Can You Feel The Love Tonight şarkısıyla ödül kazandıktan 25 yıl sonra tekrar bu dalda aday gösteriliyor.