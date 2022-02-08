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Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?

08.02.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı Oscar Ödül Töreni için adaylar açıklandı. Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı The Power of the Dog (Köpeğin Gücü) filmi 12 dalda aday gösterildi. Dune (Çöl Gezegeni) 10 dalda, Belfast ve Batı Yakası'nın Hikayesi ise 7'şer dalda Oscar'a aday gösterildi.

Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?

2022 yılı Oscar Ödül Töreni için adaylar açıklandı. Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı The Power of the Dog (Köpeğin Gücü) filmi 12 dalda aday gösterildi.

Dune (Çöl Gezegeni) 10 dalda, Belfast ve Batı Yakası'nın Hikayesi ise yedişer dalda Oscar'a aday oldu.

En iyi kadın oyuncu ödülü için aday gösterilenler arasında, The Lost Daughter (Karanlık Kız) filmindeki rolüyle Olivia Colman, en iyi erkek oyuncu için aday gösterilenler arasında Benedict Cumberbatch bulunuyor.

Karanlık Kız filmindeki rolleriyle Jessie Buckley (en solda) ve Olivia Colman (sağdan ikinci) ödüle aday gösterildi

En iyi yardımcı kadın ve yardımcı erkek oyuncu dallarındaki adaylar arasında ise Belfast fillmindeki rolleriyle Judi Dench ve Ciarán Hinds bulunuyor.

Siyah-beyaz çekilen, Kenneth Branagh'ın yönettiği otobiyografik filmde, Kuzey İrlanda'daki çatışmalı dönem konu ediliyor.

Bu filmle en iyi yönetmen dalında aday gösterilen Branagh, süreci "Belfast sokaklarından Akademi Ödülleri'ne uzanan uzun bir yol" olarak niteledi.

Belfast filminin yönetmeni Kenneth Branagh en iyi yönetmen adayı oldu. Judi Dench de filmdeki rolüyle ödüllere aday gösterildi.

Branagh, "Bugün annemi, babamı, büyükanne ve büyükbabalarımı düşünüyorum, İrlandalı olmakla nasıl gurur duyduklarını, bu kentin onlar için taşıdığı anlamın ne kadar büyük olduğunu. Onlar da tıpkı benim gibi (aday gösterilmekten) onur duyarlardı" dedi.

"Bu kadar kişisel bir hikaye olduğu düşünüldüğünde, kendi ailem ve film ailesi için büyük bir gün. Akademi Ödülleri adaylığı için oy kullananlara, bu büyük onur için teşekkür ederim."

The Power of the Dog filminin yönetmeni Jane Campion ise, en iyi yönetmen dalında iki kez aday gösterilen ilk kadın yönetmen oldu.

Ağır akan ve yoğun bir western hikayesinin anlatıldığı filmdeki rolleriyle Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee ve Kirsten Dunst da en iyi yardımcı oyuncu dallarında ödüle aday gösterildi.

Zendaya ve Timothée Chalamet'in rol aldığı Dune, en iyi filme aday gösterilen 10 film arasında.

Bu yıl en çok Akademi Ödülü'ne aday gösterilen filmler arasında şunlar bulunuyor;

  • The Power of the Dog (Köpeğin Gücü) - 12 dalda
  • Dune (Çöl Gezegeni) - 10 dalda
  • Belfast - 7 dalda
  • West Side Story (Batı Yakası'nın Hikayesi) - 7 dalda
  • King Richard (Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar) - 6 dalda
  • Don't Look Up (Yukarı Bakma) - 4 dalda
  • Nightmare Alley (Kabus Sokağı) - 4 dalda
  • Drive My Car (Doraibu mai kâ) - 4 dalda

Adaylıkları bugün Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan Los Angeles'ta açıkladı.

2021'de Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle, gecikmeli olarak dünyanın farklı bölgelerindeki stüdyolarda düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nin ardından bu yıl Akademi Ödülleri gecesinin daha popüler ve genç izleyicilere hitap eder tarzda düzenlenmesi hedefleniyor.

Akademi, bu yıl tören yapılacağını teyit etti, ancak kimin tarafından sunulacağını açıklamadı.

2022 Oscar Ödül Töreni 27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

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