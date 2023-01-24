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Oscar adayları 2023 kimler? En iyi Film, En iyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu belli oluyor

24.01.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Oscar adayları belli oluyor. 95'inci Akademi Ödülleri için tören 12 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Oscar ödül töreni her sene olduğu gibi yine bu yıl da Los Angeles'ta yapılacak. Peki, Oscar adayları 2023 kimler? Dünyanın en çok takip edilen ödül töreni olan Oscar adaylığında The Fabelmans, The Banshees of Inisherin gibi filmler öne çıkıyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Oscar adayları 2023 kimler? En iyi Film, En iyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu belli oluyor

Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Akademi Ödülleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aktör ve yapımcı Riz Ahmed ve aktris Allison Williams, Sinema Bilimleri Akademisi'nin sosyal medya hesaplarında ve organizasyonun web sitesinde yayınlanacak iki bölümlük bir canlı yayında tüm ödül adaylarını açıklayacak. Peki, Oscar adayları 2023 kimler? En iyi Film, En iyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu belli oluyor...

OSCAR ADAYLARI 2023 KİMLER?

Akademi Ödülleri için geri sayım başladı. Adaylar Salı sabahı açıklanacak. Canlı yayın Goodmorningamerica.com, ABC News Live, Disney+, Oscars.org, Oscar.com ve Akademi'nin Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Sinemanın zirvesi 95. Akademi Ödülleri’nde final oylaması 7 Mart’ta son bulacak. Ödül töreni 12 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Türkiye’den 13 Mart 2023 günü TSİ ile sabaha karşı izlenecek.

CNBC'nin haberine göre 12 Mart’ta gerçekleşecek törenin en büyük ödülleri için aday gösterilecek filmler arasında Her Şey Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once), The Banshees of Inisherin, Elvis, The Fabelmans, Tar ve Top Gun: Maverick yer alıyor.

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