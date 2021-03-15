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Oscar Adayları Açıklandı

15.03.2021 22:32 | Son Güncelleme:
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Oscar Adayları Açıklandı

Bu yılki Oscar adayları arasında Mank adlı film 10 adaylıkla dikkatleri üzerine çekti

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak nitelendirilen Oscar Ödülleri için bu yılın adayları açıklandı. David Fincher’in yönettiği Mank adlı film bu yıl 10’dan fazla kategoride aday gösterildi.

Bu yıl ayrıca ilk kez aynı anda iki kadın yönetmen Chloé Zhao ve Emerald Fennell ödüle aday gösterildi.

93’üncü kez verilecek olan Oscar ödülleri töreni bu yıl pandemi nedeniyle Nisan ayına ertelendi. Tören, 2004 yılından bu yana Şubat ayının sonunda düzenleniyordu.

Bu yıl ödüle aday gösterilen 20 oyuncu aday arasında 9’unun beyaz olmaması da dikkat çekti. 2015 yılında “En iyi oyuncu” dalında tüm adayların beyaz olması eleştirilere neden olmuş, ‘Oscar ödülleri çok beyaz’ anlamına gelen ‘Oscars So White’ sloganıyla sosyal medyada bir hareket başlatılmıştı.

Adaylar bugün Londra’da müzisyen Nick Jonas ve oyuncu eşi Priyanka Chopra tarafından açıklandı. Açıklama internet üzerinden de canlı yayınlandı. Pandemi sürecinde 25 Nisan’a ertelenen ödül töreni ise hem Los Angeles’daki Dolby Tiyatrosu’nda hem de kentin merkezindeki tren istasyon binası Union Station’da düzenlenecek.

İlk Asyalı kadın yönetmen aday Zhao

En iyi yönetmen kategorisinde şu ana kadar toplamda beş kadın aday gösterilirken, bu yıl ilk kez listede iki kadın aday yer alıyor. Nomadland filminin Çinli yönetmeni Chloe Zhao ilk Asyalı kadın yönetmen adayı olarak da Oscar tarihine geçti. Kadın yönetmenler Chloé Zhao ve Emerald Fennell’ın yanı sıra Thomas Vinterberg, David Fincher ve Lee Isaac Chung da en iyi yönetmen adayı olarak gösterildi.

Listede bu yıl en iyi film kategorisinde yer alan 8 film, “The Father” (“Baba”), “Judas and the Black Messiah” (“Yehuda ile Siyah Mesih”), “Mank”, “Minari”, “Nomadland”, “Promising Young Woman” (“Yetenekli Genç Kadın”), “Sound of Metal” (“Metalin Sesi”) ve “The Trial of the Chicago 7” (“Chicago Yedilisi’nin Yargılanması”) oldu.

En fazla aday gösterilen siyah kadın oyuncu: Viola Davis

En iyi oyuncu kategorisinde beyaz adayların dışındaki adayların artması da dikkat çekerken, dördüncü kez aday gösterilen Amerikalı siyah kadın oyuncu Viola Davis Oscar Ödülleri tarihinde en fazla adaylık alan siyah kadın oyuncu oldu.

Kadın oyuncu aday listesindeki diğer isimler Andra Day (“The United States vs Billie Holiday”), Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”), Frances McDormand ("Nomadland”) ve Carey Mulligan (“Promising Young Woman”) oldu.

Bu yılın en iyi erkek oyuncu adayları ise Riz Ahmed (“Metalin Sesi”), bir süre önce yaşamını yitiren Chadwick Boseman (“Ma Rainey's Black Bottom”), Anthony Hopkins (“Baba”), Gary Oldman (“Mank”), Steven Yeun (“Minari”).

Bu yıl en iyi yardımcı kadın oyuncu aday listesinde Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Colman, Amanda Seyfried and Yuh-Jung Youn yer alıyor. En iyi erkek yardımcı oyuncu adayları ise Sacha Baron Cohen, Leslie Odom Jr.,Daniel Kaluuya, Paul Raci ile LaKeith Stanfield.

En iyi belgesel dalının adayları “Collective”, "Crip Camp”, “The Mole Agent”, “My Octopus Teacher” ve “Time” olarak belirlenirken, en iyi uluslararası film aday listesini Hırvat film “Another Round”, Danimarka yapımı “Better Days”, Hong Kong belgeseli “Collective”, Romanya yapımı “The Man Who Sold His Skin” ve Tunus yapımı “Quo Vadis, Aida” oluşturdu.

En iyi animasyon adaylığı “Onward”, “Over the Moon” (Ayın Ötesinde), “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” (“Kuzular Firarda: Uzay Parkı”), “Soul” (Ruh) ile “Wolfwalkers”a; en iyi kostüm tasarımı adaylığı ise “Emma”, “Ma Rainey's Black Bottom”, “Mank”, “Mulan” ve “Pinokyo”ya verildi

En iyi özgün müzik kategorisi aday listesine “Da 5 Bloods”, “Mank”, “Minari”, “News of the World” (“Dünyadan Haberler”) ve “Soul” (“Ruh”) filmlerinin müzikleri alınırkern, en iyi görsel efekt kategorisinde “Love and Monsters” (“Aşk ve Canavarlar”), “The Midnight Sky” (“Gece Yarısı Gökyüzü”), “Mulan”, “The One and Only Ivan” and “Tenet” aday gösterildi.

En iyi özgün şarkı adayları “Erovizyon Şarkı Yarışması: Fire Saga’nın Hikayesi”nde yer alan “Husavik” parçası; “Yehuda ile Siyah Mesih” filmindeki “Fight for You”"The Life Ahead” filminden “Io Si” parçası; “Miami’de Bir Gece” filmindeki “Speak Now”; ve “Chicago Yedilisi’nin Yargılanması”ndan “Hear My Voice” parçası oldu.

En iyi ses kurgusu kategorisinde bu yıl listeye giren adaylar “Greyhound”, “Mank”, “News of the World” (“Dünyadan Haberler”), “Soul” (“Ruh”) ve “Sound of Metal” (“Metalin Sesi”) oldu.

En iyi uyarlama senaryo adayları “Borat Subsequent Moviefilm”, “The Father” (“Baba”), “Nomadland”, “One Night in Miami” (“Miami'de Bir Gece”) ve “The White Tiger” (“Beyaz Kaplan”) olarak belirlenirken, en iyi özgün senaryo kategorisine “Judas and the Black Messiah” (“Yehuda ile Siyah Mesih”), “Minari”, “Promising Young Woman” (“Yetenekli Genç Kadın”), “Sound of Metal” (“Metalin Sesi”) (“Chicago Yedilisi'nin Yargılanması”) aday gösterildi.

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