Oscar Adayları Açıklandı

Listede bu yıl en iyi film kategorisinde yer alan 8 film, “The Father” (“Baba”), “Judas and the Black Messiah” (“Yehuda ile Siyah Mesih”), “Mank”, “Minari”, “Nomadland”, “Promising Young Woman” (“Yetenekli Genç Kadın”), “Sound of Metal” (“Metalin Sesi”) ve “The Trial of the Chicago 7” (“Chicago Yedilisi’nin Yargılanması”) oldu.

En iyi belgesel dalının adayları “Collective”, "Crip Camp”, “The Mole Agent”, “My Octopus Teacher” ve “Time” olarak belirlenirken, en iyi uluslararası film aday listesini Hırvat film “Another Round”, Danimarka yapımı “Better Days”, Hong Kong belgeseli “Collective”, Romanya yapımı “The Man Who Sold His Skin” ve Tunus yapımı “Quo Vadis, Aida” oluşturdu.

Kadın oyuncu aday listesindeki diğer isimler Andra Day (“The United States vs Billie Holiday”), Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”), Frances McDormand ("Nomadland”) ve Carey Mulligan (“Promising Young Woman”) oldu.

En iyi animasyon adaylığı “Onward”, “Over the Moon” (Ayın Ötesinde), “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” (“Kuzular Firarda: Uzay Parkı”), “Soul” (Ruh) ile “Wolfwalkers”a; en iyi kostüm tasarımı adaylığı ise “Emma”, “Ma Rainey's Black Bottom”, “Mank”, “Mulan” ve “Pinokyo”ya verildi

En iyi özgün müzik kategorisi aday listesine “Da 5 Bloods”, “Mank”, “Minari”, “News of the World” (“Dünyadan Haberler”) ve “Soul” (“Ruh”) filmlerinin müzikleri alınırkern, en iyi görsel efekt kategorisinde “Love and Monsters” (“Aşk ve Canavarlar”), “The Midnight Sky” (“Gece Yarısı Gökyüzü”), “Mulan”, “The One and Only Ivan” and “Tenet” aday gösterildi.

En iyi özgün şarkı adayları “Erovizyon Şarkı Yarışması: Fire Saga’nın Hikayesi”nde yer alan “Husavik” parçası; “Yehuda ile Siyah Mesih” filmindeki “Fight for You”"The Life Ahead” filminden “Io Si” parçası; “Miami’de Bir Gece” filmindeki “Speak Now”; ve “Chicago Yedilisi’nin Yargılanması”ndan “Hear My Voice” parçası oldu.

En iyi ses kurgusu kategorisinde bu yıl listeye giren adaylar “Greyhound”, “Mank”, “News of the World” (“Dünyadan Haberler”), “Soul” (“Ruh”) ve “Sound of Metal” (“Metalin Sesi”) oldu.