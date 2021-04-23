Oscar adayları listesi: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri), 25 Nisan Pazar gecesi TSİ 03:00'te başlayacak törenle sahiplerini bulacak.

Mank, Nomadland, Minari ve Ma Rainey's Black Bottom filmleri, pek çok farklı kategoride Oscar'a aday.

Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:

10 adaylık - Mank

6 adaylık - The Father

6 adaylık - Judas and the Black Messiah

6 adaylık - Minari

6 adaylık - Nomadland

6 adaylık - Sound of Metal

6 adaylık - The Trial of the Chicago 7

İşte Oscar adaylarının tam listesi:

2021 Oscar adayları tam listesi

En İ**yi F**ilm:

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İ**yi E**rkek O**yuncu:**

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

En İ**yi K**adın O**yuncu:**

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day - The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

En İ**yi Y**ardımcı E**rkek O**yuncu:

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr - One Night in Miami…

Paul Raci - Sound of Metal

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

En İ**yi Y**ardımcı K**adın O**yuncu:

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Youn Yuh-jung - Minari

En İ**yi Y**önetmen:

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell - Promising Young Woman

En İ**yi U**yarlama S**enaryo:**

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami…

The White Tiger

En İ**yi Ö**zgün S**enaryo:**

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İ**yi A**nimasyon:

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

En İ**yi B**elgesel:

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Yabancı D**ilde E**n İ**yi F**ilm:

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

En İ**yi S**inematografi:

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

En İyi Kostüm Tasarımı:

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinnochio

En İyi Film Kurgusu:

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio

En İyi Özgün Müzik:

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

En İyi Özgün Şarkı:

"Fight for You" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7

"Husavik" - Eurovision Song Contest

"Io Si (Seen)" - The Life Ahead

"Speak Now" - One Night in Miami...

En İyi Prodüksiyon Tasarımı**:**

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

En İyi Ses Kurgusu**:**

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

En İyi Görsel Efekt:

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

En İyi Kısa Animasyon:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

En İyi Kısa Belgesel:

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

En İyi Kısa Film:

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, pandemi nedeniyle 3 ay ertelenmişti. Adaylar ise internet üzerinden, oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas'ın sunduğu canlı bir programla duyurulmuştu.

Bu sezon ödül törenleri çoğunlukla sinema dünyasının önemli isimleri, yönetmen ve oyuncuların evlerinden ve sanal platformlar aracılığıyla gerçekleştirildi.