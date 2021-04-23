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Oscar adayları listesi: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?

23.04.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı Oscar ödülleri Pazar gecesi dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolardan yayımlanacak. İşte adayların tam listesi.

Oscar adayları listesi: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri), 25 Nisan Pazar gecesi TSİ 03:00'te başlayacak törenle sahiplerini bulacak.

Mank, Nomadland, Minari ve Ma Rainey's Black Bottom filmleri, pek çok farklı kategoride Oscar'a aday.

Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:

  • 10 adaylık - Mank
  • 6 adaylık - The Father
  • 6 adaylık - Judas and the Black Messiah
  • 6 adaylık - Minari
  • 6 adaylık - Nomadland
  • 6 adaylık - Sound of Metal
  • 6 adaylık - The Trial of the Chicago 7

İşte Oscar adaylarının tam listesi:

Olivia Colman ve Anthony Hopkins, The Father filmiyle aday gösterildi

2021 Oscar adayları tam listesi

En İ**yi F**ilm:

  • The Father
  • Judas and the Black Messiah
  • Mank
  • Minari
  • Nomadland
  • Promising Young Woman
  • Sound of Metal
  • The Trial of the Chicago 7

En İ**yi E**rkek O**yuncu:**

  • Riz Ahmed - Sound of Metal
  • Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
  • Anthony Hopkins - The Father
  • Gary Oldman - Mank
  • Steven Yeun - Minari

En İ**yi K**adın O**yuncu:**

  • Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
  • Andra Day - The United States vs Billie Holiday
  • Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
  • Frances McDormand - Nomadland
  • Carey Mulligan - Promising Young Woman

En İ**yi Y**ardımcı E**rkek O**yuncu:

  • Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
  • Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
  • Leslie Odom Jr - One Night in Miami…
  • Paul Raci - Sound of Metal
  • Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

En İ**yi Y**ardımcı K**adın O**yuncu:

  • Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
  • Glenn Close - Hillbilly Elegy
  • Olivia Colman - The Father
  • Amanda Seyfried - Mank
  • Youn Yuh-jung - Minari

En İ**yi Y**önetmen:

  • Thomas Vinterberg - Another Round
  • David Fincher - Mank
  • Lee Isaac Chung - Minari
  • Chloé Zhao - Nomadland
  • Emerald Fennell - Promising Young Woman

En İ**yi U**yarlama S**enaryo:**

  • Borat Subsequent Moviefilm
  • The Father
  • Nomadland
  • One Night in Miami…
  • The White Tiger

En İ**yi Ö**zgün S**enaryo:**

  • Judas and the Black Messiah
  • Minari
  • Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)
  • Sound of Metal
  • The Trial of the Chicago 7

En İ**yi A**nimasyon:

  • Onward
  • Over the Moon
  • A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
  • Soul
  • Wolfwalkers

En İ**yi B**elgesel:

  • Collective
  • Crip Camp
  • The Mole Agent
  • My Octopus Teacher
  • Time

Minari En İyi Film Ödülü adayları arasında

Yabancı D**ilde E**n İ**yi F**ilm:

  • Another Round
  • Better Days
  • Collective
  • The Man Who Sold His Skin
  • Quo Vadis, Aida?

En İ**yi S**inematografi:

  • Judas and the Black Messiah
  • Mank
  • News of the World
  • Nomadland
  • The Trial of the Chicago 7

En İyi Kostüm Tasarımı:

  • Emma
  • Ma Rainey's Black Bottom
  • Mank
  • Mulan
  • Pinnochio

En İyi Film Kurgusu:

  • The Father
  • Nomadland
  • Promising Young Woman
  • Sound of Metal
  • The Trial of the Chicago 7

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

  • Emma
  • Hillbilly Elegy
  • Ma Rainey's Black Bottom
  • Mank
  • Pinocchio

En İyi Özgün Müzik:

  • Da 5 Bloods
  • Mank
  • Minari
  • News of the World
  • Soul

En İyi Özgün Şarkı:

  • "Fight for You" - Judas and the Black Messiah
  • "Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7
  • "Husavik" - Eurovision Song Contest
  • "Io Si (Seen)" - The Life Ahead
  • "Speak Now" - One Night in Miami...

En İyi Prodüksiyon Tasarımı**:**

  • The Father
  • Ma Rainey's Black Bottom
  • Mank
  • News of the World
  • Tenet

En İyi Ses Kurgusu**:**

  • Greyhound
  • Mank
  • News of the World
  • Soul
  • Sound of Metal

En İyi Görsel Efekt:

  • Love and Monsters
  • The Midnight Sky
  • Mulan
  • The One and Only Ivan
  • Tenet

En İyi Kısa Animasyon:

  • Burrow
  • Genius Loci
  • If Anything Happens I Love You
  • Opera
  • Yes-People

En İyi Kısa Belgesel:

  • Colette
  • A Concerto Is a Conversation
  • Do Not Split
  • Hunger Ward
  • A Love Song for Latasha

En İyi Kısa Film:

  • Feeling Through
  • The Letter Room
  • The Present
  • Two Distant Strangers
  • White Eye

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, pandemi nedeniyle 3 ay ertelenmişti. Adaylar ise internet üzerinden, oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas'ın sunduğu canlı bir programla duyurulmuştu.

Carey Mulligan, Daniel Kaluuya ve Frances McDormand en iyi oyuncu Oscarları için yarışacak isimlerden.

Bu sezon ödül törenleri çoğunlukla sinema dünyasının önemli isimleri, yönetmen ve oyuncuların evlerinden ve sanal platformlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yılın Oscar ödülleri ise, dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolardan yayımlanacak.

Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.

Geçen yıla Parazit damga vurmuştu

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi geçen yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmişti.

Törene En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film kategorilerinde Oscar alan Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'nun Parazit filmi damgasını vurmuştu.

Böylece 92 yıllık Oscar tarihinde ilk defa İngilizce dışında bir dilde çekilen bir film En İyi Film Oscar'ını kazanmıştı.

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