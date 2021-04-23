Oscar adayları listesi: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri), 25 Nisan Pazar gecesi TSİ 03:00'te başlayacak törenle sahiplerini bulacak.
Mank, Nomadland, Minari ve Ma Rainey's Black Bottom filmleri, pek çok farklı kategoride Oscar'a aday.
Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:
İşte Oscar adaylarının tam listesi:
En İ**yi F**ilm:
En İ**yi E**rkek O**yuncu:**
En İ**yi K**adın O**yuncu:**
En İ**yi Y**ardımcı E**rkek O**yuncu:
En İ**yi Y**ardımcı K**adın O**yuncu:
En İ**yi Y**önetmen:
En İ**yi U**yarlama S**enaryo:**
En İ**yi Ö**zgün S**enaryo:**
En İ**yi A**nimasyon:
En İ**yi B**elgesel:
Yabancı D**ilde E**n İ**yi F**ilm:
En İ**yi S**inematografi:
En İyi Prodüksiyon Tasarımı**:**
En İyi Ses Kurgusu**:**
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, pandemi nedeniyle 3 ay ertelenmişti. Adaylar ise internet üzerinden, oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas'ın sunduğu canlı bir programla duyurulmuştu.
Bu sezon ödül törenleri çoğunlukla sinema dünyasının önemli isimleri, yönetmen ve oyuncuların evlerinden ve sanal platformlar aracılığıyla gerçekleştirildi.
Bu yılın Oscar ödülleri ise, dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolardan yayımlanacak.
Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi geçen yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmişti.
Törene En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film kategorilerinde Oscar alan Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'nun Parazit filmi damgasını vurmuştu.
Böylece 92 yıllık Oscar tarihinde ilk defa İngilizce dışında bir dilde çekilen bir film En İyi Film Oscar'ını kazanmıştı.